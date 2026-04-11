Une fin de saison avec des records personnels pour les patineuses de Baie-Comeau

Les patineurs du Club de patinage artistique de Baie-Comeau ont conclu leur saison de compétition avec plusieurs podiums et records personnels lors de l’Invitation Riotel de Matane, disputée du 3 au 5 avril.

La dernière compétition de la saison 2025-2026 a été marquée par plusieurs performances solides pour les patineurs baie-comois. Au total, plusieurs athlètes du Club de patinage artistique de Baie-Comeau ont décroché des podiums, des rubans ou amélioré leurs marques personnelles lors de cette rencontre tenue à Matane.

« Un week-end rempli d’apprentissage et de records personnels », résume l’entraîneuse nationale du club, Karen Sauvageau.

La première journée de compétition, Charlotte Joubert et Gabrielle Lemieux ont toutes deux obtenu un ruban argent dans la catégorie Star 3. Chez les Juvéniles, Myliana Gaudreault a pris le 4e rang avec un record personnel avant de terminer 7e au programme court Pré-novice.

Dans la catégorie Novice programme court, Emmanuelle Bourque est montée sur la plus haute marche du podium tout en améliorant sa marque personnelle.

La journée de samedi a notamment été marquée par la victoire d’Olivia Perron dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans (groupe 1), également avec un record personnel. Chez les garçons, Jeremy Lemieux a lui aussi décroché l’or en Star 5 moins de 13 ans.

Dans la catégorie Sans-limite moins de 9 ans, Pénélope Gauthier et Justine Plourde ont respectivement obtenu l’or et l’argent, chacune avec un record personnel.

Alexia Béland a pour sa part remporté la médaille de bronze en Star 5 moins de 10 ans, tandis que Zoé Gagnon s’est illustrée avec une médaille d’argent dans l’épreuve artistique Star 5.

Dimanche, plusieurs jeunes patineuses ont également reçu des rubans en catégorie Relève, soit Anna Desjardins et Lisa Chiba (argent) ainsi que Livia Morin (bronze). Béatrice Pellerin a quant à elle obtenu un ruban bronze en Star 2.

Avec cette compétition, le club conclut sa saison régulière et amorce déjà la préparation de la prochaine. « On a tenté plusieurs nouvelles choses cette fin de semaine et ça a bien été pour l’équipe », souligne Karen Sauvageau.

Le CPA de Baie-Comeau entame maintenant sa période de développement printanier, alors que des chorégraphes sont déjà à Baie-Comeau pour travailler les nouveaux programmes. Un camp d’entraînement estival et un camp de jour devraient également être annoncés d’ici la fin avril.