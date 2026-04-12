100 km à vélo : le MAVIE relance son défi cycliste à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 12 avril 2026
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En 2025, l’événement a fracassé son record de cyclistes et de donateurs. Photo Projet MAVIE

Le 6 juin prochain, en pleine Semaine québécoise des personnes handicapées, des cyclistes de tous horizons sont invités à pédaler jusqu’à 100 kilomètres pour soutenir les services du MAVIE à Baie-Comeau.

Le Mouvement pour l’Accomplissement, la Valorisation, l’Intégration sociale et l’Émancipation des personnes handicapées (MAVIE) lance la troisième édition de son activité de financement « 100 kilos à vélo pour MAVIE », un défi sportif accessible visant à mobiliser la communauté autour de sa mission.

Prévu le 6 juin, l’événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se déroule du 1er au 7 juin.

L’activité propose aux participants une boucle de 10 kilomètres sur la piste cyclable reliant les deux secteurs de Baie-Comeau. Les cyclistes pourront choisir la distance qu’ils souhaitent parcourir, jusqu’à un maximum de 100 kilomètres.

À l’origine de cette initiative, on retrouve Marc Richard, père d’un participant de l’organisme et passionné de sport, dont l’engagement a contribué à faire naître ce rendez-vous solidaire désormais bien établi.

Les frais d’inscription sont fixés à 100 $ par personne. Cette année, l’organisation souhaite élargir le mouvement en invitant les participants des éditions précédentes à s’inscrire accompagnés d’un proche, dans l’objectif de faire grandir la mobilisation.

Pour la coordonnatrice du MAVIE, Annie Boisseau, l’importance de l’événement dépasse le simple cadre sportif. 

« Cette activité de financement se veut importante pour nous, car elle permet de soutenir nos services. De plus, ce type de randonnée favorise les saines habitudes de vie et l’implication de la communauté envers notre organisme », souligne-t-elle par voie de communiqué.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant via la page Facebook du MAVIE ou sur le site de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord. Il est également possible de soutenir la cause en effectuant un don en ligne.

Avec cette troisième édition, le MAVIE espère une participation accrue et une mobilisation renouvelée, au bénéfice des personnes qu’il accompagne au quotidien.

Marc Richard (à droite) a initié cette l’activité de financement 100 kilos à vélo pour MAVIE. Le voici accompagné de son fils Pierre-Luc. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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