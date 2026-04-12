Christine Fréchette élue : Yves Montigny prévoit une remontée de la CAQ

Par Karianne Nepton-Philippe 5:03 PM - 12 avril 2026
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Christine Fréchette est élue cheffe de la CAQ et devient première ministre du Québec. Photo courtoisie

Christine Fréchette est la personne « toute désignée pour rassembler les Québécois et les Nord-Côtiers » grâce à sa vision économique, soutient le député de René-Lévesque, Yves Montigny. Il prévoit même une remontée de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans les sondages en vue de l’élection provinciale à l’automne. 

« Mme Fréchette performe bien dans les sondages. Je vous prédis une remontée importante avec cette nouvelle visionnaire maintenant aux commandes », déclare-t-il en entrevue avec le Journal, quelques minutes après l’élection de Christine Fréchette à titre de cheffe de la CAQ et première ministre du Québec. 

« Les Nord-Côtiers vont découvrir cette femme exceptionnelle, qui est capable de rassembler les gens, une visionnaire qui veut travailler à développer l’énergie. Et la Côte-Nord est une région d’énergie », poursuit-il. 

Rappelons que M. Montigny a quitté son poste de président du caucus le 7 avril, à quelques heures du début du vote, pour démontrer son appui à Christine Fréchette. 

Cette dernière a été élue le 12 avril en après-midi en récoltant 57,9 % du vote des membres de la CAQ, contre Bernard Drainville. 

Discours plus rassembleur 

Selon Yves Montigny, la CAQ a perdu beaucoup de plumes dans les sondages en raison d’un « ton plus abrasif ». 

Il voit l’arrivée de Mme Fréchette comme une chance pour les gens d’entendre un discours « rassembleur ». 

« Dans les derniers mois, la CAQ avait un ton plus abrasif. J’ai toujours dit qu’il faut écouter et rassembler. Il faut être capable de prendre le temps de sonder le monde. […] Je suis convaincu que ce côté rassembleur, ça va se faire avec Mme Fréchette », dit M. Montigny.

« Elle est la personne toute désignée pour ce nouvel élan », ajoute-t-il. 

Le député reste convaincu de la place de son parti sur la Côte-Nord. 

« Dans la vision de créer des liens avec les autres pays, comme les pays européens […], la vision de Christie Fréchette coïncide sans équivoque avec le développement économique de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord », conclut-il. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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