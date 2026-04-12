Dégel : restrictions de charges dès le 13 avril pour les camions de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 12 avril 2026
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En période de dégel, les camions lourds doivent réduire leurs charges. Photo Pixabay

Les camionneurs devront lever le pied dès lundi : la période de restrictions de charges débute le 13 avril dans la zone 2, qui inclut la Côte-Nord, afin de protéger un réseau routier fragilisé par le dégel printanier.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce l’entrée en vigueur, dès le lundi 13 avril, de la période de restrictions de charges des véhicules lourds dans la zone 2, une mesure qui touche directement la Côte-Nord. La date du 20 avril est actuellement envisagée pour la zone 3 (Abitibi).

Cette décision vise à limiter les dommages au réseau routier alors que les sols, fragilisés par le dégel, perdent temporairement leur résistance.

Les autorités précisent que ces dates demeurent flexibles. « Les dates de restrictions de charges peuvent être devancées, suspendues ou retardées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. » La période visée ne se limite pas au dégel comme tel, mais inclut également le temps nécessaire pour que les chaussées retrouvent leur pleine capacité portante.

Chaque année, ces mesures sont imposées pour préserver l’état des routes et assurer la sécurité des usagers. « Les limitations de charges imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l’ensemble des usagers de la route. À cela s’ajoute la préservation d’un réseau sécuritaire », rappelle le MTMD.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, de concert avec la Société de l’assurance automobile du Québec, invite les transporteurs à faire preuve de vigilance et à respecter la réglementation en vigueur. « Ces derniers ne sont pas à l’abri d’éventuelles sanctions », mentionnent les autorités.

Un vaste territoire concerné

La zone 2 couvre un large territoire situé au nord des grands centres du sud du Québec. Elle inclut notamment le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine ainsi que certaines réserves fauniques.

Les automobilistes peuvent repérer les secteurs visés grâce au panneau « En période de dégel », installé sur plusieurs routes du Québec. Celui-ci signale l’obligation de respecter les restrictions de charges en vigueur pour les véhicules lourds.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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