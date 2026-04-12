L’une des seules pièces de musique classique en innu-aimun

Avatar photo
Par Roseline Pelletier 10:00 AM - 12 avril 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

L’orchestre-tournée sera composé de 15 musiciens et 7 choristes. Photo Orchestre symphonique de la Côte-Nord

Le spectacle Requiem de guérison composé par Alexis Vollant et interprété par l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) ainsi que la chanteuse Élisabeth St-Gelais, partira en tournée dans la région, au début du mois de mai. C’est un projet que le chef d’orchestre de l’OSCN, Benoit Gauthier, affectionne particulièrement. 

La pièce, à la fois composée en français et en langue innue propre à la Côte-Nord, est « très crue par moment, car elle est élaborée à partir de témoignages recueillis par Alexis. Comme des parents qui ont vu leurs enfants se faire emporter dans les pensionnats », déclare avec émotion le chef d’orchestre. 

Il continue en expliquant le bouleversement que véhicule ce « grand geste de réconciliation entre autochtones et allochtones ».

« Ça choque, c’est fort, c’est puissant, ça chamboule, mais c’est aussi humain et rempli d’amour. » 

Quatre dates dans quatre lieux différents sont proposées. Le 6 mai à Baie-Comeau, le 7 mai à Pessamit, le 8 mai à Maliotenam et le 9 mai aux Bergeronnes.

Benoît Gauthier attend avec impatience le moment où il pourra présenter l’œuvre d’Alexis à un public innu. Les artistes impliqués dans la tournée ont organisé une petite collaboration entre eux et des choristes de l’école primaire Johnny Pilot de Maliotenam.

Ce ne sera pas la première fois que le Requiem de guérison d’Alexis Vollant fait entendre sa mélodie au grand public. La pièce avait déjà été secondée par l’OSCN au Centre des arts à Baie-Comeau, en avril 2025.

Toutefois pour qu’une œuvre comme celle-ci puisse tourner à plusieurs endroits différents sur une courte période, il est nécessaire de réduire le nombre de musiciens et d’instruments.

« C’est le musicien et spécialiste de l’arrangement musical François Vallière qui a adapté la pièce pour un plus petit orchestre : on est passé de 80 musiciens à seulement une quinzaine. C’est ce qu’on appelle un orchestre de chambre », conclut Benoit Gauthier.

Avatar photo

Roseline Pelletier

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

De l’aide juridique gratuite pour la Côte-Nord

Actualité

Mini-écoles : un événement attendu à Nutashkuan

Actualité Sport

Une fin de saison avec des records personnels pour les patineuses de Baie-Comeau

Emplois vedettes

Direction générale

Région de la Biosphère de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

De l’aide juridique gratuite pour la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Mini-écoles : un événement attendu à Nutashkuan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord