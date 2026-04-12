Parti québécois dans René-Lévesque : Israël Tremblay voit sa candidature refusée

Par Johannie Gaudreault 4:41 PM - 12 avril 2026
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La candidature du Baie-Comois Israël Tremblay n'a pas été retenue pour l'investiture du Parti québécois. Photo Facebook

Le Baie-Comois Israël Tremblay s’est lancé dans la course à l’investiture du Parti québécois dans la circonscription de René-Lévesque. Sa candidature a toutefois été rejetée.

« L’aventure s’arrête ici pour moi », écrit le candidat sur les réseaux sociaux le 12 avril. Il affirme ne pas avoir été retenu comme candidat à l’investiture. « Tout porte à croire qu’il n’y aura pas d’investiture dans René-Lévesque », dit-il dans une vidéo.

« Je ressors de cette expérience grandi, avec beaucoup de fierté pour le chemin parcouru », souligne M. Tremblay qui faisait un saut en politique.

L’employé de l’Aluminerie Alcoa depuis près de 26 ans est un militant de longue date du Parti québécois. Exaspéré par les décisions de la Coalition avenir Québec (CAQ), il a décidé de se lancer en politique pour changer les choses.

« Merci sincèrement à toutes les personnes qui m’ont soutenu jusqu’à la fin. Vos messages et votre énergie m’ont porté bien plus que vous ne l’imaginez », fait-il savoir dans sa publication.

Israël Tremblay réaffirme son appui au Parti québécois et aux valeurs qu’il défend. « Ce n’est pas une fin, mais le début de la suite », conclut-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le Parti québécois n’avait pas annoncé de candidat dans la circonscription de René-Lévesque, qui regroupe la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan.

René-Lévesque : un saut en politique pour ce militant du PQ

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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