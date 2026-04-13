Après les filles, le tour des gars à la Coupe Chevrolet 

Par Sylvain Turcotte 4:12 PM - 13 avril 2026
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L’équipe M18 A des Nord-Côtières, qui s’est rendue jusqu’en quart de finale à la Coupe Chevrolet. Photo Facebook Hockey Côte-Nord

La saison de hockey mineur a pris fin samedi soir pour deux des quatre de la Côte-Nord qui prenaient part au volet féminin de la Coupe Chevrolet. Le parcours du M15 AA et du M18 A s’est arrêté en quart de finale. 

Les Nord-Côtières M15 AA et M18 A ont vu leur saison se conclure à leur quatrième match des Championnats provinciaux.

Les porte-couleurs de la Côte-Nord dans le M15 AA, en action à Saint-Augustin-de-Desmaures, ont été éliminées en quart de finale par la formation des Lynx de l’Abitibi, gagnante 3-1. 

À Saint-Romuald, les Nord-Côtières M18 A se sont vues montrer la sortie par les Pionnières de Lanaudière, qui ont eu raison d’elles par la marque de 6-0.  

La Côte-Nord était également de la partie dans le M12 A et le M15 A au volet féminin de la Coupe Chevrolet.

Du 16 au 19 avril, c’est aux équipes masculines à s’attaquer au dernier rendez-vous de la saison. 

La Côte-Nord comptera sur neuf formations, soit les Nord-Côtiers M13 AAA (à Saint-Basile-le-Grand) et M18 AA (à Brownsburg), l’Atanukan de Uashat dans le M15 BB (à Repentigny) et le M18 BB (à Dollard-des-Ormeaux), les Vikings de Baie-Comeau M11 BB (Vaudreuil-Dorion) et M13 BB (Beauharnois) ainsi que des regroupements dans le M11 AA (à Vaudreuil-Dorion), le M15 AA (à Dollard-des-Ormeaux) et le Junior B (à Châteauguay).

Sylvain Turcotte

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