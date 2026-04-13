Culture Côte-Nord sélectionne 28 finalistes pour ses Prix d’Excellence 2026

Culture Côte-Nord dévoile ses finalistes pour le Prix d’Excellence 2026. Les gagnants seront dévoilés lors d’une cérémonie le 16 mai au Centre des arts de Baie-Comeau.

Parmi les 55 candidatures reçues, 28 projets ont été retenus par le jury. Il s’agit d’un nombre record comparativement aux trois dernières éditions.

Ces prix régionaux, assortis d’une bourse de 1 500 $, visent à souligner la qualité et l’impact de projets réalisés par des artistes, écrivains, artisans et organismes ayant travaillé en lien avec les des arts et de la culture.

La Ville de Baie-Comeau (Tous ensemble, remémorons-nous : Hauterive), la Municipalité de Longue-Rive (Au cœur de la fresque) et la Ville de Sept-Îles (Semaine québécoise des rencontres interculturelles) sont finalistes dans la catégorie Arts et municipalité.

L’Auberge Le Tangon et la Microbrasserie St-Pancrace se retrouvent dans la catégorie Arts-Affaires respectivement pour des projets de murales et de créations brassicoles.

Du côté de Patrimoine et muséologie, le Musée de la Côte-Nord, pour son projet Côte-Nord, des kilomètres de temps, et le Phare de Pointe-des-Monts, avec son projet Des outils pour une visite inclusive, sont nommés.

La catégorie Arts et Communauté contient trois finalistes : l’Association des personnes avec difficultés visuelles de la Côte-Nord pour son souper dans le noir, la Bibliothèque Alice-Lane avec son salon 5 sens ainsi que l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles pour le projet Tshakapesh et le Renard : marionnettes d’identité.

Espace K Théâtre (Embarque avec moi et Monte à bord), la Maison des jeunes de Port-Cartier (Murale Raconte-moi ton histoire), Marie-Claude Dubé (Œuvres d’art public) et le Repère des arts (En route vers le changement) sont sélectionnés dans Culture-Jeunesse.

Du côté des Organismes culturels, on y retrouve La Grande Marée Danse 2025, le Festival de la chanson de Tadoussac 2025, le spectacle Lumière de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, la Résidence de recherche à la Station Uapishka de Panache art actuel et le Salon du Livre de la Côte-Nord.

Il y a ensuite trois nominations pour Arts et Culture INNUS — Institut Tshakapesh : Julie Charland pour sa médaille des Premières Nations de la Lieutenante-gouverneure, Naomie Fontaine pour son projet Eka Ashate — Ne flanche pas et Audrey-Lise Rock-Hervieux pour son blogue Maman autochtone.

Alexandre Desrosiers (Clair-Obscur), Éloïse Lamarre (De tourbières et d’îles : Portraits de cueillette en Basse-Côte-Nord) et Fanny Lessard (Cueillir la mémoire du vivant) sont finalistes dans la catégorie Carrière émergente.

Quant à la catégorie Artiste, les finalistes sont Sarah F. Maloney, Richard Ferron et Éric Maillet.

Artiste de l’année sur la Côte-Nord

Le Prix du CALQ – Artiste de l’année sur la Côte-Nord, accompagné d’une bourse de 10 000 $, sera également remis lors de la soirée du 16 mai.