Hausse marquée des interventions policières à Pessamit en début d’année

Les dossiers liés aux stupéfiants explosent, tandis que les cas de capacités affaiblies et les mandats d’arrestation bondissent. La Sécurité publique de Pessamit dresse un bilan préoccupant de ses activités pour le premier trimestre de 2026.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, un total de 512 dossiers ont été traités, dont 137 de nature criminelle. Cela représente une hausse de 22,2 % du nombre total de dossiers et de 18,1 % des dossiers criminels comparativement à la même période en 2025, où 419 dossiers avaient été enregistrés, dont 116 criminels.

Parmi les tendances les plus marquantes, les dossiers liés aux stupéfiants connaissent une hausse spectaculaire de 225 %. Selon l’organisation, cette augmentation « reflète des interventions ciblées et un travail proactif sur le terrain ».

Les cas de capacités affaiblies suscitent également des inquiétudes, avec une augmentation de 72 % en un an. De leur côté, les mandats d’arrestation ont bondi de 160 %, témoignant d’une intensification des actions policières.

Les interventions en lien avec des problématiques de santé mentale sont aussi en hausse, enregistrant une progression de 26,1 % depuis le début de l’année.

En revanche, certains types d’infractions demeurent relativement stables. Les dossiers liés aux voies de fait, aux vols, aux crimes à caractère sexuel et aux introductions par effraction n’affichent pas de variation significative comparativement à 2025.

Malgré ce contexte, la Sécurité publique de Pessamit réaffirme son engagement envers la population. « La Sécurité publique de Pessamit demeure engagée à assurer une présence active, à renforcer la prévention et à travailler en collaboration avec ses partenaires afin de maintenir un milieu de vie sécuritaire et paisible. »

Elle souligne également l’importance de l’implication citoyenne. « Nous remercions la population pour sa vigilance et sa collaboration continues, essentielles à la sécurité de tous. »