La Baie-Comoise Marie-Pierre Roy mène sa croissance alignée jusqu’au livre

Révision terminée, couverture approuvée, mise en vente à l’horizon, l’entrepreneure nord-côtière Marie-Pierre Roy s’apprête à lancer Bienvenue dans la croissance alignée, un premier livre où elle transpose en format écrit son approche de l’accompagnement entrepreneurial.

À la tête de Punchée ! l’agence (auparavant ImageXpert), établie à Baie-Comeau, Marie-Pierre Roy ajoute ainsi un nouveau projet à son parcours d’entrepreneure. L’ouvrage, actuellement en phase finale de production, devrait être disponible « dans vraiment pas longtemps », indique-t-elle.

« Dans quelques semaines, je vais enfin pouvoir commencer à le vendre », a-t-elle récemment écrit sur ses réseaux sociaux.

Le livre, d’environ 125 pages, s’adresse principalement aux entrepreneurs, dirigeants et professionnels qui souhaitent réfléchir à leur manière de développer leur entreprise.

Marie-Pierre Roy y partage à la fois son histoire professionnelle, des apprentissages issus de ses formations et des expériences vécues auprès d’entrepreneurs qu’elle accompagne. « C’est un recueil d’histoires », résume-t-elle.

Miser sur les forces

Au cœur du livre se trouve une idée centrale que l’entrepreneure applique déjà dans son travail : la croissance alignée. L’approche consiste à bâtir à partir des forces des individus plutôt que de concentrer les efforts sur leurs faiblesses.

« Croître à partir de qui tu es vraiment. Ne pas croître pour croître », explique-t-elle.

Dans cette optique, Mme Roy s’appuie notamment sur l’analyse des forces, un outil qu’elle utilise dans l’accompagnement d’équipes et de dirigeants. Celui-ci permet d’identifier les talents dominants d’une personne afin de mieux comprendre comment elle peut contribuer dans son rôle. « Avec les forces, c’est un outil extraordinaire pour les équipes », affirme-t-elle.

L’ouvrage propose également des exercices de réflexion destinée à aider le lecteur à évaluer s’il évolue réellement dans un rôle qui lui correspond. « Le livre, dans le fond, c’est un peu une introduction à ces réflexions-là », précise l’autrice.

Écrire en pleine année de transition

La rédaction du livre s’est faite alors que l’entreprise traversait une période de restructuration. Punchée ! l’agence, qui compte aujourd’hui une équipe d’une dizaine de personnes, a récemment poursuivi le développement de ses services en matière de ressources humaines et d’optimisation des processus, en plus de ses activités en marketing.

La présidente explique avoir pu mener à terme son projet d’écriture en appliquant les principes qu’elle défend elle-même. « J’ai délégué », dit-elle en riant.

Au cours de la dernière année, elle a notamment confié la direction générale des opérations à une collaboratrice, lui permettant de se concentrer davantage sur la vision et le développement de l’entreprise.

« Si je regarde mon profil, je suis quelqu’un qui est bonne pour bâtir le prochain niveau. Pas pour opérer le niveau actuel », explique-t-elle.

Un projet autoédité

Pour ce premier livre, Marie-Pierre Roy a choisi la voie de l’autoédition. L’équipe de Punchée ! a contribué à différentes étapes du projet, notamment pour la révision, le design et la promotion. « On a tous les services à l’intérieur », souligne-t-elle.

L’ouvrage sera disponible directement sur le site Web de l’entreprise en version numérique, papier et audio. La version audio sera d’ailleurs narrée par l’autrice elle-même.

Un lancement officiel devrait également être organisé dans les locaux de l’entreprise, à Baie-Comeau, une fois les copies papier reçues.

D’autres livres en tête

Même si ce premier ouvrage n’est pas encore entre les mains des lecteurs, Marie-Pierre Roy réfléchit déjà à la suite. Elle aimerait éventuellement publier d’autres titres inspirés des expériences vécues auprès des entrepreneurs qu’elle accompagne. « Il y a tellement de beaux récits à raconter », souligne-t-elle.

Sans s’imposer d’échéancier précis, elle envisage toutefois la possibilité d’écrire d’autres livres au fil des prochaines années, dans la continuité de cette démarche.