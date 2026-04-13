La Baie-Comoise Marie-Pierre Roy mène sa croissance alignée jusqu’au livre

Par Anne-Sophie Paquet-T. 12:00 PM - 13 avril 2026
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Marie-Pierre Roy est la propriétaire de Punchée ! l'agence. Photo Sabrina Gagné

Révision terminée, couverture approuvée, mise en vente à l’horizon, l’entrepreneure nord-côtière Marie-Pierre Roy s’apprête à lancer Bienvenue dans la croissance alignée, un premier livre où elle transpose en format écrit son approche de l’accompagnement entrepreneurial.

À la tête de Punchée ! l’agence (auparavant ImageXpert), établie à Baie-Comeau, Marie-Pierre Roy ajoute ainsi un nouveau projet à son parcours d’entrepreneure. L’ouvrage, actuellement en phase finale de production, devrait être disponible « dans vraiment pas longtemps », indique-t-elle.

« Dans quelques semaines, je vais enfin pouvoir commencer à le vendre », a-t-elle récemment écrit sur ses réseaux sociaux.

Le livre, d’environ 125 pages, s’adresse principalement aux entrepreneurs, dirigeants et professionnels qui souhaitent réfléchir à leur manière de développer leur entreprise.

Marie-Pierre Roy y partage à la fois son histoire professionnelle, des apprentissages issus de ses formations et des expériences vécues auprès d’entrepreneurs qu’elle accompagne. « C’est un recueil d’histoires », résume-t-elle.

Miser sur les forces

Au cœur du livre se trouve une idée centrale que l’entrepreneure applique déjà dans son travail : la croissance alignée. L’approche consiste à bâtir à partir des forces des individus plutôt que de concentrer les efforts sur leurs faiblesses.

« Croître à partir de qui tu es vraiment. Ne pas croître pour croître », explique-t-elle.

Dans cette optique, Mme Roy s’appuie notamment sur l’analyse des forces, un outil qu’elle utilise dans l’accompagnement d’équipes et de dirigeants. Celui-ci permet d’identifier les talents dominants d’une personne afin de mieux comprendre comment elle peut contribuer dans son rôle. « Avec les forces, c’est un outil extraordinaire pour les équipes », affirme-t-elle.

L’ouvrage propose également des exercices de réflexion destinée à aider le lecteur à évaluer s’il évolue réellement dans un rôle qui lui correspond. « Le livre, dans le fond, c’est un peu une introduction à ces réflexions-là », précise l’autrice.

Écrire en pleine année de transition

La rédaction du livre s’est faite alors que l’entreprise traversait une période de restructuration. Punchée ! l’agence, qui compte aujourd’hui une équipe d’une dizaine de personnes, a récemment poursuivi le développement de ses services en matière de ressources humaines et d’optimisation des processus, en plus de ses activités en marketing.

La présidente explique avoir pu mener à terme son projet d’écriture en appliquant les principes qu’elle défend elle-même. « J’ai délégué », dit-elle en riant.

Au cours de la dernière année, elle a notamment confié la direction générale des opérations à une collaboratrice, lui permettant de se concentrer davantage sur la vision et le développement de l’entreprise.

« Si je regarde mon profil, je suis quelqu’un qui est bonne pour bâtir le prochain niveau. Pas pour opérer le niveau actuel », explique-t-elle.

Un projet autoédité

Pour ce premier livre, Marie-Pierre Roy a choisi la voie de l’autoédition. L’équipe de Punchée ! a contribué à différentes étapes du projet, notamment pour la révision, le design et la promotion. « On a tous les services à l’intérieur », souligne-t-elle.

L’ouvrage sera disponible directement sur le site Web de l’entreprise en version numérique, papier et audio. La version audio sera d’ailleurs narrée par l’autrice elle-même.

Un lancement officiel devrait également être organisé dans les locaux de l’entreprise, à Baie-Comeau, une fois les copies papier reçues.

D’autres livres en tête

Même si ce premier ouvrage n’est pas encore entre les mains des lecteurs, Marie-Pierre Roy réfléchit déjà à la suite. Elle aimerait éventuellement publier d’autres titres inspirés des expériences vécues auprès des entrepreneurs qu’elle accompagne. « Il y a tellement de beaux récits à raconter », souligne-t-elle.

Sans s’imposer d’échéancier précis, elle envisage toutefois la possibilité d’écrire d’autres livres au fil des prochaines années, dans la continuité de cette démarche.

Le livre Bienvenue dans la croissance alignée, signé par l’entrepreneure nord-côtière Marie-Pierre Roy, sera bientôt disponible en versions numérique, papier et audio. Photo Marie-Pierre Roy

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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