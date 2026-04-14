Collision sur le boulevard La Salle : coussins gonflables déployés
La SQ n'a déclaré aucun blessé grave. Photo Roseline Pelletier
Une collision entre deux voitures est survenue le 14 avril en matinée sur le boulevard La Salle, dans le secteur Marquette à Baie-Comeau. L’intervention des ambulanciers a été nécessaire.
Le responsable des communications à la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, a rapporté au journal Le Manic que l’accident a causé des douleurs dorsales à l’un des deux conducteurs impliqués.
L’impact, qui n’a pas bloqué circulation, s’est produit vis-à-vis du Tim Hortons, au 316, boulevard La Salle.
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