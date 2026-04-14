Collision sur le boulevard La Salle : coussins gonflables déployés

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Par Roseline Pelletier 2:12 PM - 14 avril 2026 Initiative de journalisme local
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La SQ n'a déclaré aucun blessé grave. Photo Roseline Pelletier

Une collision entre deux voitures est survenue le 14 avril en matinée sur le boulevard La Salle, dans le secteur Marquette à Baie-Comeau. L’intervention des ambulanciers a été nécessaire.

Le responsable des communications à la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, a rapporté au journal Le Manic que l’accident a causé des douleurs dorsales à l’un des deux conducteurs impliqués.

L’impact, qui n’a pas bloqué circulation, s’est produit vis-à-vis du Tim Hortons, au 316, boulevard La Salle. 

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Roseline Pelletier

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