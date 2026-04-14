Des thérapeutes du sport de Baie-Comeau voyagent 

Deux thérapeutes du sport de Baie-Comeau ont suivi des athlètes canadiens lors de compétitions internationales en avril.

Tout d’abord, Amy Barrette a été la thérapeute du sport de la délégation du Canada au Championnat panaméricain de Racquetball, qui s’est tenu au Guatemala du 27 mars au 4 avril.

Raquetball Canada rapporte que la délégation canadienne est revenue de ce championnat avec deux médailles, une d’argent et une de bronze.

Ensuite, Kim Decelles était la thérapeute du sport de l’équipe féminine canadienne qui a participé au tournoi intercontinental de handball en Bulgarie du 7 au 11 avril.