Une premier party silencieux sur la Côte-Nord

Le premier party silencieux adapté aux personnes neurodivergentes verra le jour le 2 mai au Pavillon Mance à Baie-Comeau. Planifié par la directrice de Synapse 360, Elizabeth Blackburn et la directrice d’Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan, Isa-Ève Tremblay, l’événement sera le premier de son genre sur la Côte-Nord.

“ C’est quelque chose qui se voit déjà dans les grandes villes, mais qui n’existe pas ici ”, explique Elizabeth Blackburn.

“ On parle de gens qui ont des caractéristiques particulières, qui ont des sensibilités au niveau auditif, visuel et au niveau environnemental. Si l’éclairage et le volume sont adaptés, ces personnes sont plus confortables ”, exprime Isa-Ève Tremblay.

Selon elle, une soirée classique, avec des danses ordinaires et des musiques et lumières intenses, c’est un moment qui est difficile à vivre pour les personnes neurodivergentes. “ Là, il y aura une solution de retrait. On a juste à enlever les écouteurs et la musique s’arrête ”, ajoute-t-elle.

Un événement inclusif

L’événement est ouvert à tous, peu importe l’âge et le statut neurologique. “ Le but, c’est de s’amuser et de célébrer la beauté de la neurodivergence ”, souligne Isa-Ève Tremblay.

Synapse 360 est un centre d’accompagnement des personnes vivant avec un trouble déficitaire de l’attention (TDA) ou avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), situé à Baie-Comeau.

Selon sa directrice, les usagers du centre vont pouvoir se comporter comme ils le souhaitent lors de la danse silencieuse. “ Souvent, les gens TDAH ont tendance à s’atténuer pour ne pas déranger, là, ils pourront être eux-mêmes ”, mentionne-t-elle.

Les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme pourront, quant à elles, contrôler les stimuli. “ Il y aura moins de choses qui vont agresser leurs sens ”, conclut Isa-Ève Tremblay.

Propos recueillis par Roseline Pelletier