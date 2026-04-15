Espace innovant pour les jeunes TSA-DI-DP : la salle Caméléon est inaugurée à Baie-Comeau

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Par Roseline Pelletier 3:13 PM - 15 avril 2026 Initiative de journalisme local
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La salle Caméléon est un endroit inclusif pour les jeunes de 0 à 18 ans. Photo Fondation SSSM

Une pièce imaginée pour une clientèle aux besoins sensoriels particuliers a été inaugurée au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de Baie-Comeau. La salle Caméléon accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou une déficience physique.

L’environnement sécurisant est muni notamment de lumières apaisantes, de tapis et coussins pour s’asseoir au sol ainsi que de matériel ludique comme des jouets qui favorisent la stimulation sensorielle. 

« Orthophonistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés et éducatrices spécialisées ainsi que travailleurs sociaux et travailleuses sociales pourront y travailler avec les usagers », déclare la cheffe résidentielle des services spécialisés en enfance au CISSS de la Côte-Nord, Karyna Paredes.

Cette nouvelle salle améliore l’efficacité des interventions des professionnels chez les jeunes.  Photo Roseline Pelletier

« Le projet a été propulsé par la Fondation Telus, qui nous a offert un montant de 12 000 $ », explique la directrice de  la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, Chantal Asselin. 

« Chantal Asselin avait l’opportunité de toucher à un montant important, donc elle m’a approchée pour savoir si j’avais un projet en tête. On a réalisé le réaménagement de la pièce en moins de 48 h », poursuit Mme Paredes. 

Les retours de la clientèle sont satisfaisants jusqu’à maintenant. « On utilise la salle depuis la semaine dernière et les enfants qui y sont passés ont aimé l’expérience et se sont montrés plus propices à l’apprentissage », conclut fièrement Karyna Paredes. 

Ce nouvel environnement permet de mieux accompagner les jeunes dans le développement de leurs habiletés sociales et de leur autonomie.  Photo Roseline Pelletier

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