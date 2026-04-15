La Tablée des chefs : 3 000 portions de chili pour le Comptoir alimentaire l’Escale

Avatar photo
Par Roseline Pelletier 10:58 AM - 15 avril 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Cristelle est sur le point de terminer son parcours en cuisine d’établissement au CFP de l’Estuaire. Photo Roseline Pelletier

Les apprenants en cuisine d’établissement au Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire travaillent depuis mardi à produire une grande quantité de chili pour les familles en situation d’insécurité alimentaire. 

C’est un projet de l’organisation La Tablée des chefs, qui œuvre partout au Québec en luttant contre l’insécurité alimentaire. 

« Une tâche comme celle-ci leur permet de se familiariser avec la cuisine à grande échelle », explique la régisseuse aux communications du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie. 

C’est la quatrième fois que le CFP fait affaire avec le Comptoir alimentaire l’Escale. La porte d’entrée de cette collaboration est l’enseignante en cuisine Martine Quentin. « Elle est très impliquée à Baie-Comeau », ajoute Mme Lavoie.

C’est une production assez dispendieuse. « Le porc à lui tout seul représente à peu près entre 4 000 et 5 000 $ », explique l’enseignante Martine Quentin. Tous les ingrédients sont fournis par La Tablée des chefs. 

Cristelle est une élève du CFP et, pour elle, participer à un événement comme ça, c’est « trippant ». La jeune fille contribue déjà activement à la lutte contre l’insécurité alimentaire.

« Quand il y a des restants à l’endroit où je travaille, je vais les porter au frigo communautaire de l’Escale. Quand j’ai des restants chez nous aussi et ça m’arrive de faire à manger à des familles moins chanceuses de mon entourage. »

La demande d’aide alimentaire ne cesse d’augmenter à Baie-Comeau. « L’année passée, on nous a demandé de produire 2 000 portions, cette année on nous en a demandé 1 000 de plus », expose Martine Quentin. 

Un délai de livraison de viande a quelque peu retardé la production, mais les élèves vont quand même réussir à tout terminer pour le 15 avril, comme prévu. 

Avatar photo

Roseline Pelletier

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Économie

Resto Pub le Ti-Rex : une situation « jamais vue » pour le propriétaire

Actualité

Le Resto Pub Ti-Rex expulsé pour loyers impayés

Actualité Économie

Énergie solaire : sept projets proposés sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

TECHNICIEN(NE) EN ÉVALUATION FONCIÈRE

MRC de Charlevoix
Baie-Saint-Paul
Consulter l'offre

Direction générale

Région de la Biosphère de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité
Actualité Économie

Resto Pub le Ti-Rex : une situation « jamais vue » pour le propriétaire

Consulter la nouvelle
Actualité

Le Resto Pub Ti-Rex expulsé pour loyers impayés

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord