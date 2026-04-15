La Tablée des chefs : 3 000 portions de chili pour le Comptoir alimentaire l’Escale

Les apprenants en cuisine d’établissement au Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire travaillent depuis mardi à produire une grande quantité de chili pour les familles en situation d’insécurité alimentaire.

C’est un projet de l’organisation La Tablée des chefs, qui œuvre partout au Québec en luttant contre l’insécurité alimentaire.

« Une tâche comme celle-ci leur permet de se familiariser avec la cuisine à grande échelle », explique la régisseuse aux communications du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

C’est la quatrième fois que le CFP fait affaire avec le Comptoir alimentaire l’Escale. La porte d’entrée de cette collaboration est l’enseignante en cuisine Martine Quentin. « Elle est très impliquée à Baie-Comeau », ajoute Mme Lavoie.

C’est une production assez dispendieuse. « Le porc à lui tout seul représente à peu près entre 4 000 et 5 000 $ », explique l’enseignante Martine Quentin. Tous les ingrédients sont fournis par La Tablée des chefs.

Cristelle est une élève du CFP et, pour elle, participer à un événement comme ça, c’est « trippant ». La jeune fille contribue déjà activement à la lutte contre l’insécurité alimentaire.

« Quand il y a des restants à l’endroit où je travaille, je vais les porter au frigo communautaire de l’Escale. Quand j’ai des restants chez nous aussi et ça m’arrive de faire à manger à des familles moins chanceuses de mon entourage. »

La demande d’aide alimentaire ne cesse d’augmenter à Baie-Comeau. « L’année passée, on nous a demandé de produire 2 000 portions, cette année on nous en a demandé 1 000 de plus », expose Martine Quentin.

Un délai de livraison de viande a quelque peu retardé la production, mais les élèves vont quand même réussir à tout terminer pour le 15 avril, comme prévu.