Le Resto Pub Ti-Rex expulsé pour loyers impayés

Le Resto Pub Ti-Rex doit faire face à la justice. Les gestionnaires du restaurant, qui sont locataires du bâtiment, n’ont pas payé de loyer depuis septembre et devront quitter les lieux d’ici samedi, selon une décision de la Cour du Québec.

« Le Tribunal conclut que [le propriétaire] est en droit d’obtenir la résiliation du bail et d’obtenir une ordonnance d’éviction contre [les locataires] », peut-on lire dans le document judiciaire signé par le juge David Pecho.

Le Tribunal exige que les gestionnaires du Resto Pub le Ti-Rex, Jessica Boulay Bourque, Kevin Scott Sanchez et Steven Landry, remboursent 36 738,75 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle. Ils sont aussi obligés de quitter d’ici le 18 avril.

Contactée par le Journal, la copropriétaire du restaurant, Jessica Boulay Bourque, a mentionné être en processus pour renverser la décision, dans le but de conserver son restaurant. Elle n’a pas donné plus de commentaires à ce sujet au moment d’écrire ces lignes.

Plusieurs montants dus

Le propriétaire de l’immeuble réclamait, à la base, un montant de 73 236,25 $ aux locataires.

Ce montant était expliqué par des loyers impayés, à la hauteur de plus de 28 000 $, par 10 000 $ à titre du solde de dépôt de garantie non payé ainsi que plus de 34 492,50 $ à titre de dommages en raison de la « conduite des locataires ».

Les locataires auraient payé une portion du dépôt de garantie requis par le bail, soit 15 000 $, mais il resterait toujours un solde de 10 000 $.

Le bail a été signé le 27 août 2025.

Selon le document émis par la Cour du Québec, les gestionnaires du restaurant n’ont pas respecté une décision temporaire du Tribunal rendue le 16 janvier. C’est alors que le Tribunal leur a enlevé le droit de se défendre ou de présenter leurs arguments.

On peut aussi y lire que le propriétaire de l’immeuble a envoyé une lettre de mise en demeure aux locataires le 22 janvier. Il aurait reçu plusieurs promesses de paiement par la suite, sans jamais voir la couleur de l’argent qui lui était dû.

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