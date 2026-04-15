Les Hippocampes de Baie-Comeau primés pour leur esprit d’équipe

Baie-Comeau a brillé bien au-delà des performances sportives du 10 au 12 avril, alors que le Club des Hippocampes s’est distingué par son esprit d’équipe lors d’une compétition de natation artistique de division B.

L’événement regroupait des clubs de plusieurs régions, dont la Côte-Nord, la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, l’Est-du-Québec, le Centre-du-Québec et la Capitale-Nationale.

Pour une première participation depuis la pandémie, le club baie-comois comptait parmi les 10 formations inscrites, avec une délégation de 24 jeunes athlètes. Plusieurs d’entre elles et eux vivaient d’ailleurs une première expérience en compétition.

Le club était représenté par l’équipe régionale des 8-10 ans, les équipes provinciales des 9-10 ans et des 11-12 ans, ainsi qu’un duo et une équipe jeunesse.

La compétition s’est amorcée dès le vendredi avant-midi avec la routine du duo jeunesse, alors que le reste de la délégation était toujours en route vers Drummondville.

Le samedi matin, place aux figures techniques : tous les athlètes, vêtus d’un maillot noir et d’un casque blanc, devaient exécuter à deux reprises une figure imposée devant les juges.

Les routines ont repris en après-midi, notamment avec l’équipe régionale des 8-10 ans. Sur le bord de la piscine, les Hippocampes se sont fait remarquer par leurs encouragements soutenus et leur énergie contagieuse.

Le dimanche représentait la journée la plus chargée pour le club, avec les prestations des équipes 11-12 ans et 9-10 ans en matinée et à l’heure du dîner, suivies de celle de l’équipe jeunesse en après-midi.

Au-delà des résultats, c’est l’attitude des jeunes athlètes qui a retenu l’attention. Le club s’est vu remettre la bannière Esprit d’équipe par la Fédération de natation artistique du Québec, soulignant ses valeurs et son comportement exemplaire.

« La Fédération a mentionné la bienveillance de notre club entre les athlètes et envers les officiels, notre capacité à se démarquer malgré la grosseur de notre délégation et le respect des règles », dévoile le Club par voie de communiqué.

Les nageurs s’entraînent tout au long de l’année pour présenter des routines de quelques minutes et maîtriser des figures techniques exigeantes, un investissement considérable en temps et en énergie. « Ils peuvent être extrêmement fières de leur parcours », soutient l’organisation sportive.

Contrairement à certains clubs de la province qui bénéficient de programmes sport-études en natation artistique, les jeunes de Baie-Comeau doivent conjuguer leur passion avec les contraintes locales. Leur objectif dépasse toutefois la simple compétition : progresser, se dépasser et prendre plaisir à pratiquer leur sport.

Le succès du club repose également sur l’engagement des parents, dont l’implication est essentielle à sa pérennité. Qu’ils agissent comme entraîneurs, juges ou membres du conseil d’administration, leur contribution permet de maintenir une offre sportive diversifiée dans la région.