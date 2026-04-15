Resto Pub le Ti-Rex : une situation « jamais vue » pour le propriétaire

Par Anne-Sophie Paquet-T. 10:20 AM - 15 avril 2026
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Les locataires ont pris possession du bâtiment en septembre 2025. Les portes du restaurant ont ouvert à la fin décembre. Photo Facebook

À la suite d’un jugement rendu le 8 avril par la Cour du Québec concernant le Resto Pub le Ti-rex exploité au 200, boulevard La Salle à Baie-Comeau, le propriétaire de l’immeuble, M. Arsen, dit ressortir « pas mal déçu » d’une situation qu’il affirme n’avoir « jamais vue en 40 ans d’affaires ».

Le propriétaire affirme être découragé par le litige qui l’opposait aux locataires d’un restaurant exploité dans son bâtiment (anciennement celui du restaurant Les 3 Barils).

Joint par Le Manic, M. Arsen, propriétaire de la bâtisse acquise en janvier 2025 par sa compagnie Encanteurs Continental, affirme que la situation l’a profondément surpris. « Je ne comprenais rien. Il y avait beaucoup de monde dans le restaurant, ça semblait bien marcher, mais ils ne payaient rien », raconte-t-il.

« Jamais vu ça »

L’homme d’affaires dit avoir tenté pendant plusieurs mois de régler la situation directement avec les locataires. « J’ai essayé pendant sept ou huit mois. Je pensais être patient et sympathique, mais à la fin, je ne comprenais plus ce qui se passait », explique-t-il. 

Selon lui, les locataires lui auraient à plusieurs reprises assuré que des paiements avaient été effectués. « Ils m’ont montré des transferts, mais il n’y avait jamais un sou qui rentrait », dit-il.

M. Arsen affirme avoir fait plusieurs déplacements pour tenter de clarifier la situation. « Je faisais des journées de route pour essayer de régler ça. J’ai tout essayé avec eux », soutient-il.

Malgré ses années d’expérience en affaires, il affirme n’avoir jamais vécu une situation semblable. « Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça en 40 ans que je suis dans l’affaire. Jamais, jamais », affirme-t-il. « Je suis pas mal déçu. »

Un local toujours à louer

Le jugement ordonne également aux locataires de quitter les lieux au plus tard dix jours après la décision du tribunal, faute de quoi leur expulsion pourra être exécutée.

Pour la suite, le propriétaire indique qu’il souhaite maintenant tourner la page. « C’est rendu légal. C’est l’avocat qui s’occupe de ça maintenant. Moi, je ne veux plus embarquer dans ça », affirme-t-il.

Le propriétaire dit toutefois demeurer ouvert à trouver un nouvel exploitant pour le restaurant. « C’est un restaurant qui marchait très bien avant. Il a juste besoin de quelqu’un qui sait comment le gérer », croit-il.

Selon lui, le local représente une occasion intéressante pour un entrepreneur. « Le loyer est très bas comparé à d’autres places. Si quelqu’un opère ce restaurant-là comme il faut, c’est vraiment une  golden opportunity », assure-t-il ajoutant que tout l’équipement est fourni. 

Le propriétaire affirme maintenant espérer qu’un nouveau locataire pourra relancer les activités dans l’immeuble.

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Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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