Détonation rapportée au parc Parent de Baie-Comeau : aucun appel reçu par la SQ

Par Anne-Sophie Paquet-T. 2:57 PM - 16 avril 2026
Temps de lecture :

Une détonation rapportée par des citoyens mercredi soir dans le secteur du parc Parent n’a fait l’objet d’aucun appel à la Sûreté du Québec. Photo courtoisie SQ

Plusieurs citoyens affirment avoir entendu une forte détonation le 15 avril vers 21 h 30 dans le secteur du parc Parent, à Baie-Comeau, mais la Sûreté du Québec indique n’avoir reçu aucun signalement.

Au lendemain d’un événement impliquant des coups de feu signalés à Chute-aux-Outardes, des citoyens de Baie-Comeau ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir entendu une détonation mercredi soir vers 21 h 30 dans le secteur du parc Parent dans le secteur Mingan.

Des résidents de différentes rues du secteur, dont le boulevard Joliet, la rue Braud, la rue Chiasson et le boulevard Manicouagan, ont indiqué avoir perçu un « bang ». Sur les réseaux sociaux, certains évoquent l’hypothèse d’un coup de feu, tandis que d’autres avancent plutôt un feu d’artifice, un transformateur électrique ou un retour de flamme d’un véhicule.

Joint par Le Manic, le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, affirme toutefois que l’événement n’a fait l’objet d’aucun signalement.

« Nous n’avons reçu aucun appel concernant un coup de feu dans ce secteur hier soir. L’événement est donc considéré comme non fondé », indique-t-il.

Pour certains résidents, la détonation a néanmoins ravivé des inquiétudes. C’est le cas de Carl Quinn, victime d’une tentative de meurtre à son domicile par décharge d’armes à feu le 30 juin 2024. « Ça brasse les souvenirs et au moindre bruit, on se réveille », confie-t-il secoué. 

La Sûreté du Québec rappelle que toute détonation suspecte ou événement pouvant s’apparenter à un coup de feu devrait être signalé au 911 afin de permettre aux policiers de vérifier la situation.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

La garde côtière aux aguets en cas de recherche sauvetage

Actualité Culturel

Un zine pour replonger dans l’histoire de l’impro à Baie-Comeau

Actualité Économie

Site de l’ancienne papetière : Norderra approche des entreprises

Lire également

Actualité
Actualité

La garde côtière aux aguets en cas de recherche sauvetage

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

Un zine pour replonger dans l’histoire de l’impro à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord