La garde côtière aux aguets en cas de recherche sauvetage

Par Félix Côté 2:39 PM - 16 avril 2026
Temps de lecture :

Photo de la garde côtière tirée de sa page facebook

Les plaisanciers québécois peuvent désormais compter sur un filet de sécurité renforcé pour la saison estivale. La Garde côtière canadienne a annoncé l’ouverture de ses stations saisonnières de recherche et sauvetage dans la région du Québec, marquant ainsi le début officiel de la saison de navigation de plaisance 2026.

Les installations situées à Québec, Tadoussac, Havre-Saint-Pierre, Kegaska, Rivière-au-Renard et Cap-aux-Meules sont maintenant opérationnelles. Elles viendront appuyer les interventions d’urgence sur l’eau tout au long de la saison estivale, une période où l’achalandage nautique augmente considérablement.

Malgré l’arrivée du beau temps, les autorités rappellent que les conditions sur l’eau demeurent particulièrement risquées à cette période de l’année. « La température de l’eau reste très basse et met beaucoup plus de temps à se réchauffer que l’air », souligne la Garde côtière canadienne. Cette réalité augmente les risques d’hypothermie en cas de chute à l’eau, même lors de journées plus clémentes.

Les plaisanciers sont invités à faire preuve de prudence et à bien se préparer avant de prendre le large. Le Transports Canada met d’ailleurs à leur disposition un guide de sécurité nautique, qui regroupe des conseils essentiels pour naviguer de façon sécuritaire.

En cas d’urgence sur l’eau, les citoyens peuvent joindre les services de recherche et sauvetage en tout temps, partout au pays, en composant sans frais le 1-800-463-4393.

Avec cette mise en service, les autorités souhaitent rappeler que la vigilance demeure le meilleur allié des plaisanciers pour profiter pleinement — et en toute sécurité — de la saison estivale.

Félix Côté

Journaliste passionné, je m’intéresse aux enjeux qui façonnent notre région et à celles et ceux qui la font avancer. Sensible aux réalités humaines derrière chaque... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Un zine pour replonger dans l’histoire de l’impro à Baie-Comeau

Actualité Économie

Site de l’ancienne papetière : Norderra approche des entreprises

Actualité

Transformation de Postes Canada : la livraison à domicile sera arrêtée à Sept-Îles

Lire également

Actualité Culturel

Un zine pour replonger dans l’histoire de l’impro à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité Économie

Site de l’ancienne papetière : Norderra approche des entreprises

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord