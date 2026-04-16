La PDG du Port de Sept-Îles quitte ses fonctions

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Par Emy-Jane Déry 4:41 PM - 16 avril 2026
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Alexandra Chouinard, ex-PDG du Port de Sept-Îles, au Pavillon signature innue Mishtanapeu Atshapi, le 7 novembre 2025. Derrière, les travaux en cours du quai Mgr-Blanche.  Photo Emy-Jane Déry

Huit mois après son arrivée, la PDG du Port de Sept-Îles « a cessé d’occuper » ses fonctions, a annoncé son administration, jeudi. 

C’est Joël Chouinard, vice-président, Finances et Technologies de l’information, qui occupera la fonction de PDG par intérim, « tout au long du processus de recrutement visant à l’identification de la meilleure personne qui assurera la continuité des affaires et le développement portuaire, dans le respect des valeurs et de la culture de l’organisation », indique l’administration du Port de Sept-Îles, dans un communiqué. 

« Monsieur Chouinard, fiscaliste de formation à l’emploi du Port de Sept-Îles, a toute la confiance du conseil d’administration pour maintenir les opérations courantes durant cette période de transition », commente M. Bernard Lynch, président du conseil d’administration.

Native de la Gaspésie et ayant grandi à Sept-Îles, Alexandra Chouinard avait pris la relève de Pierre D. Gagnon en août 2025. Ce dernier a été le dirigeant du port pendant les 24 années précédentes.

À tout juste 36 ans, Alexandra Chouinard devenait ainsi la plus jeune PDG dans l’industrie maritime au Canada. 

Alexandra Chouinard, mars 2026. Photo Manuel Paradis

Auparavant, elle avait occupé des postes d’expert et de direction, notamment au sein du Bureau de projets d’ArcelorMittal Mines Canada.

Là-bas, elle était d’ailleurs devenue la première femme à être nommée directrice au sein du groupe Ingénierie et Projets depuis la fondation de la Compagnie Québec Cartier, en 1957.

Port de Sept-Îles : une jeune PDG qui n’a pas froid aux yeux

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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