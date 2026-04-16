Le CFP de l’Estuaire brille par son esprit d’équipe

Pour sa toute première participation, le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire s’est illustré autant par son esprit d’équipe que par son engagement, remportant la bannière du meilleur esprit sportif lors du 17e Rendez-vous provincial de hockey de la formation professionnelle.

Composée de 12 élèves issus des programmes d’électricité, d’électromécanique, de mécanique industrielle, de mécanique automobile et de conduite de véhicules lourds en voirie forestière, l’équipe représentait fièrement la Côte-Nord parmi les 12 formations participantes.

L’initiative reposait en grande partie sur l’engagement de Léa Dufour, finissante en électricité, qui a coordonné l’ensemble du projet, incluant la recherche de commandites. Son implication s’est aussi poursuivie sur la glace, alors qu’elle a dû remplacer le gardien de l’équipe à la dernière minute pour le tournoi. Elle était par ailleurs la seule fille à participer à la compétition.

Les étudiants étaient accompagnés par Jessica Maltais, technicienne en éducation spécialisée, qui agissait comme entraîneuse, ainsi que par l’orthopédagogue Stacy Alguerson, qui occupait un rôle d’assistante derrière le banc.

Toutes deux représentaient les seules entraîneuses féminines du tournoi. Elles ont pris la relève du magasinier du CFP, Carol Jomphe, qui devait initialement occuper ce poste, mais qui est malheureusement décédé subitement au cours des derniers mois.

Au-delà des résultats sportifs, les participants retiennent surtout une expérience positive. « Même si ce fut un peu plus difficile au niveau des performances sur la glace, les participants ont eu vraiment beaucoup de plaisir et ont adoré cette expérience », affirme Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Fort du succès de cette première participation, le CFP de l’Estuaire envisage déjà la suite. Des membres du personnel ayant accompagné les élèves souhaitent mettre sur pied une nouvelle équipe l’an prochain, alors que les joueurs actuels auront complété leur formation.

Avec les informations de Anne-Sophie Paquet-T.