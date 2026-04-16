Site de l’ancienne papetière : Norderra approche des entreprises

Trois rencontres ont été organisées par Norderra et le Port de Baie-Comeau afin de présenter aux entreprises les opportunités de développement du site de l’ancienne papetière de Baie-Comeau.

Au total, les dirigeants de ces deux organisations ont rencontré 40 personnes, allant de représentants des milieux économiques, environnementaux et sociaux, à de PME et des commerces du centre-ville.

Ils ont présenté le concept de Norderra et les enjeux à considérer, en plus de recueillir les perspectives sur les orientations à privilégier. Une visite guidée d’une portion du site.

« Les échanges ont été constructifs. Les gens ont soulevé des défis concrets à propos de la cohabitation avec les milieux de vie, les retombées locales et les préoccupations environnementales. C’est exactement le type de dialogue dont on a besoin », indique Frédéric Alain, directeur général de Norderra.

« Réunir 29 organisations autour d’un projet en cours d’élaboration est un signal fort. Ça confirme que le milieu veut être partie prenante de la vision », ajoute-t-il.

Ces rencontres s’inscrivent dans le développement du site en tant que nouveau pôle industriel multimodal.