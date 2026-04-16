Site de l’ancienne papetière : Norderra approche des entreprises

Par Karianne Nepton-Philippe 1:57 PM - 16 avril 2026
Temps de lecture :

Norderra a présenté son site à 40 personnes du milieu pour y présenter les opportunités d'affaires. Photo courtoisie

Trois rencontres ont été organisées par Norderra et le Port de Baie-Comeau afin de présenter aux entreprises les opportunités de développement du site de l’ancienne papetière de Baie-Comeau. 

Au total, les dirigeants de ces deux organisations ont rencontré 40 personnes, allant de représentants des milieux économiques, environnementaux et sociaux, à de PME et des commerces du centre-ville.

Ils ont présenté le concept de Norderra et les enjeux à considérer, en plus de recueillir les perspectives sur les orientations à privilégier. Une visite guidée d’une portion du site. 

« Les échanges ont été constructifs. Les gens ont soulevé des défis concrets à propos de la cohabitation avec les milieux de vie, les retombées locales et les préoccupations environnementales. C’est exactement le type de dialogue dont on a besoin », indique Frédéric Alain, directeur général de Norderra.

« Réunir 29 organisations autour d’un projet en cours d’élaboration est un signal fort. Ça confirme que le milieu veut être partie prenante de la vision », ajoute-t-il. 

Ces rencontres s’inscrivent dans le développement du site en tant que nouveau pôle industriel multimodal. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Transformation de Postes Canada : la livraison à domicile sera arrêtée à Sept-Îles

Actualité Faits divers

Coups de feu vers une résidence : quatre individus arrêtés à Chute-aux-Outardes

Actualité Économie

Magasiner son essence à distance

Lire également

Actualité
Actualité

Transformation de Postes Canada : la livraison à domicile sera arrêtée à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité Faits divers

Coups de feu vers une résidence : quatre individus arrêtés à Chute-aux-Outardes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord