20e numéro de la revue Littoral : un hommage aux œuvres littéraires innues

Le groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière du Cégep de Sept-Îles (GRÉNOC) a publié cette semaine le 20e numéro de sa revue annuelle Littoral. On y retrouve un dossier spécial sur la littérature innue.

Dans ce numéro 20, il est possible de lire des réflexions sur la littérature innue, des témoignages et des entrevues. Cet exemplaire permet à ses lecteurs une réflexion approfondie de la place qu’occupent ces ouvrages dans l’espace nord-côtier, d’hier à aujourd’hui.

La rédaction de la parution 2026 s’est effectuée sous la direction des coéditrices Gabrielle Lapierre et Eang-Nay Theam.

Les ouvrages de Naomi Fontaine, Joséphine Bacon, Carole Labarre, Marie-Andrée Gill, Michel Jean, et bien d’autres artistes sont discutés dans ce volume. Photo courtoisie

Comme chaque année, les lecteurs pourront découvrir dans ce nouveau volume des inédits d’écrivains connus et moins connus.

Les cofondateurs du groupe et de la revue reviennent également sur les débuts de l’aventure pour souligner les 20 ans de recherche sur l’écriture nord-côtière. C’est en 2005, avec Jérôme Guenette et Marie-Ève Vaillancourt, que le premier numéro de Littoral a pris vie.

Un lancement officiel du 20e numéro aura lieu à la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles le 25 avril, à 16 h. Ce nouveau volume est disponible dans toutes les librairies du Québec.