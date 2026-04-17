La Côte-Nord compte sur une tout autre équipe à la Coupe Chevrolet

Par Sylvain Turcotte 11:17 AM - 17 avril 2026
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Cédric Boucher, Raphaël Jomphe et Olivier Chambers, les trois arbitres de la Côte-Nord d’office au volet masculin de la Coupe Chevrolet. Photo courtoisie

Il n’y a pas neuf équipes de la Côte-Nord au volet masculin de la Coupe Chevrolet, mais plutôt dix. Celle de plus porte toutefois un chandail différent des autres.

Cédric Boucher (Port-Cartier), Raphaël Jomphe (Sept-Îles) et Olivier Chambers (Sept-Îles) forment un des trios d’arbitres qui sont d’office aux Championnats provinciaux de hockey mineur au calendrier du 16 au 19 avril.

Les trois officiels de la Côte-Nord ont été assignés pour la catégorie M13 AAA qui se joue à Saint-Basile-le-Grand. 

Boucher est celui qui a le plus d’expérience avec le chandail rayé. Il termine sa cinquième année comme arbitre. Il en est à un deuxième championnat provincial. Jomphe en est à sa troisième saison, Chambers à sa deuxième.

Ne va pas à la Coupe Chevrolet qui veut. Le trio a été sélectionné par Harold Lemieux et Maxime Bernier.

« Ça prend une certaine droiture et on veut aussi en faire profiter aux jeunes. Il y a le critère de l’âge, mais aussi les gars doivent avoir de l’intérêt pour le domaine, pas juste le faire pour la paye », mentionne M. Lemieux.

Ce dernier est sur place avec son collègue pour conseiller les trois arbitres de Sept-Îles et Port-Cartier et pour superviser les autres officiels. Les deux sont respectivement en arbitre en chef pour l’est de la Côte-Nord et arbitre en chef pour Sept-Îles.

Au mérite

Cédric Boucher, Raphaël Jomphe et Olivier Chambers sont aussi supervisés par d’autres responsables de l’arbitrage de Hockey Québec, qui auront une sélection à faire.

Le parcours des trois gars de la Côte-Nord à la Coupe Chevrolet est dépendant de leur performance sur la glace. Ils ont cinq matchs pour se faire valoir.

Ils sont quatre trios pour le M13 AAA. Les meilleurs auront le privilège d’officier les demi-finales et les finales de dimanche. « Ça va au mérite », de dire Harold Lemieux.

Soulignons que pour le volet féminin des Championnats provinciaux qui avait lieu une semaine plus tôt, trois arbitres de l’ouest de la région, soit Marco Beaulieu, Thierry Massé et William Pettinella, avaient été du rendez-vous pour le M18 A. 

Début difficile

Du côté des équipes de hockey de la Côte-Nord, la première journée de compétitions au volet masculin a été difficile. Seul trois des neufs clubs en action jeudi ont signé une victoire, soit les Vikings M11 BB et Équipe Côte-Nord dans le M18 AA et le Junior B.

Sylvain Turcotte

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