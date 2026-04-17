Projet les Trois Phénix : le Baie-Comois Pierre Joubert veut célébrer la vie

« J’ai calciné et je renais de mes cendres. Maintenant, j’ai la capacité de donner au suivant », témoigne le Baie-Comois Pierre Joubert. Touché depuis des années par une forme de cancer incurable, il a lancé le projet Les Trois Phénix — Tous main dans la main pour la vie le 15 avril au Ocha café à Baie-Comeau.

« Ça a pris feu parce qu’aujourd’hui je suis vivant et je vous présente ce projet en pleurant devant vous », ajoute-t-il.

Le projet est lancé en collaboration avec Homme aide Manicouagan, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord et la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, trois organismes pour qui l’homme veut lever des fonds afin d’aider ceux qui vivent une situation difficile.

« J’avais acheté ce qu’il fallait pour me suicider »

Pierre Joubert est un résident de Baie-Comeau. Il y a quelques années, des médecins lui ont découvert une forme incurable de cancer ayant touché trois parties différentes de son corps. Photo Morgane Busson

Ce cancer a plongé Pierre Joubert dans la dépression, au point qu’il avait tout prévu pour mettre fin à ses jours. Le matin qu’il avait choisi pour se suicider, il a vu une publication Facebook de Maude Cloutier, une ancienne amie d’enfance et la directrice générale du Centre de prévention du suicide Côte-Nord à Baie-Comeau.

« Quand j’ai cogné à cette porte, c’était mon dernier matin. J’avais acheté le matériel nécessaire et je scrollais une dernière fois sur Facebook avant de supprimer l’application quand j’ai vu son post », raconte-t-il.

Ce jour-là, il a décidé d’aller la visiter à son travail pour la revoir avant de passer à l’acte. « Je suis très fière de mon équipe qui a immédiatement vu qu’il fallait le prendre en charge », relate Maude Cloutier.

« J’étais déjà consciente que n’importe qui pouvait souffrir de pensées suicidaires. Mais là, ça m’a vraiment frappé. Sur le moment, je n’étais plus Maude la directrice générale, mais Maude de cinq ans qui faisait des niaiseries avec Pierre. »

« C’est grâce à ces employés qui ont eu le bon réflexe que je sus capable d’en parler », confie Pierre Joubert reconnaissant. Il a pu renouer avec son fils, avec qui il n’avait plus de contact depuis plusieurs semaines. Son fils est tombé par hasard sur une facture dans la voiture de son père.

« Il a écrit “je t’aime papa” sous la facture. Cette facture, c’était le stock que j’ai acheté pour m’enlever la vie », se retient difficilement de pleurer Pierre Joubert.

Pierre Joubert remercie Maude Cloutier et son équipe de lui avoir sauvé la vie. Photo Les Trois Phénix

Un lancement pour le futur

« Son histoire nous inspire pour l’avenir. Ce qu’on fait avec cette levée de fonds, c’est aussi pour les gens d’ici », affirme la directrice générale de la Fondation SSSM, Chantale Asselin.

« Je l’ai toujours dit qu’il n’y avait pas de vaccin. Tout le monde peut souffrir de pensées suicidaires », ajoute Maude Cloutier.

« C’est ta vie que j’ai envie de célébrer aujourd’hui. Si tu n’avais pas appelé à l’aide, j’aurais dû emmener tes enfants à ton enterrement », déclare le directeur général de Homme aide Manicouagan, Patrick Desbiens à Pierre Joubert. D’après lui, cette levée de fonds va pouvoir aider d’autres personnes dans la même situation.

Patrick Desbiens de l’organisme Homme aide Manicouagan s’est adressé à Pierre Joubert. Photo Les Trois Phénix

Une performance pour la vie

Les habitants de Baie-Comeau pourront assister à un spectacle musical le 24 octobre à l’amphithéâtre Jean-L’Heureux au Cégep de Baie-Comeau. Ce concert est organisé dans le cadre de la levée de fonds Les Trois Phénix.

La soirée prévoit trois heures de prestations musicales et de représentations humoristiques. « Ce show s’inscrit dans un instinct de vie », annonce le compositeur et musicien du groupe de musique Les Présidents, Jean-Pierre Simard.

Le groupe sera présent à l’évènement et prévoit un répertoire « de résilience et d’humanité ».

Comment donner ?

Il est possible de faire une donation sur la page Facebook de l’événement. Les prix des places pour assister au spectacle seront confirmés le 13 mai. Tous les fonds récoltés seront alloués aux trois organismes à parts égales.