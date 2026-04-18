École de musique Côte-Nord : la Matinée-Gala met en vedette la relève musicale

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 18 avril 2026
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Les jeunes musiciens monteront sur scène le 26 avril. Photo François Trahan

Un concert festif réunissant chorales, orchestres et solistes promet une vitrine éclatante du talent nord-côtier le 26 avril à Baie-Comeau.

L’École de musique Côte-Nord tiendra sa Matinée-Gala, qui marque la fin d’année académique, le 26 avril à 14 h à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau.

Pour une seconde année consécutive dans cette salle, l’événement mettra en lumière les talents des élèves et promet « une expérience musicale inoubliable ».

Le concert s’ouvrira avec la chorale des élèves de Nicole Champagne, qui interprétera la pièce Les Champs-Élysées, de Pierre Delanoë, popularisée par Joe Dassin. Les choristes seront accompagnés par l’orchestre des professeurs de l’école de musique, donnant ainsi le ton à une après-midi où se succéderont ensembles et prestations variées.

Le programme se poursuivra avec l’Orchestre à cordes débutant, qui proposera Ah vous dirais-je maman et une variation de W.A. Mozart, arrangée par la professeure de cordes Jasmine Perron. L’Orchestre à cordes intermédiaire prendra ensuite le relais avec une œuvre tirée du Requiem Lacrimosa dies illa de Mozart.

Au fil du concert, le public pourra découvrir une diversité de prestations, allant du répertoire classique à des pièces plus populaires.

Les élèves monteront sur scène en solo, duo, trio et en formations élargies, interprétant des œuvres au violon, alto, violoncelle, guitare, piano, chant et hautbois. Plusieurs compositeurs et artistes seront à l’honneur, dont Bach, Haydn, Boris Berlin et Diane Juster.

La Matinée-Gala s’inscrit également dans une collaboration étroite entre l’École de musique Côte-Nord et l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau. La professeure Jasmine Perron contribue activement à former la relève de cet ensemble local. L’orchestre intermédiaire sera d’ailleurs dirigé par le chef Jacques Simard, témoignant de ces liens durables.

L’ÉMCN rappelle qu’elle est reconnue comme organisme de bienfaisance et de charité et qu’elle peut émettre des reçus pour fins d’impôt. Le public sera invité à faire un don sur place lors de la Matinée-Gala, où des bénévoles seront présents pour les recueillir.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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