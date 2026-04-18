Un film pour honorer l’instant présent

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Par Nadia Dorval , Nadia Dorval 7:00 AM - 18 avril 2026
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Le couple de port-cartois Frédéric St-Germain et Johanne Proulx, derrière le projet FJ Aventures. Photo courtoisie

Le couple de port-cartois Frédéric St-Germain et Johanne Proulx, derrière le projet FJ Aventures, a lancé le 9 avril un premier long métrage, On croit toujours qu’on a le temps, disponible gratuitement sur le web. 

C’est le 31 décembre dernier que le couple de Port-Cartier formé de Frédéric St-Germain et de Johanne Proulx a commencé le projet FJ Aventures. Leur but est de partager leurs expériences vécues durant leurs aventures, que ce soit des voyages ou des activités de plein air sur la Côte-Nord. Leurs partages se font majoritairement sous forme de vidéos et de photos diffusés sur leurs différents réseaux sociaux.

« On partage des moments, comme dernièrement, on avait participé (…) à l’initiation de l’escalade sur glace à la station de ski Gallix. Donc, on a fait une petite vidéo là-dessus. On fait toutes les petites aventures », dit Frédéric St-Germain.

L’envie du couple de partager ses aventures est arrivée après le décès subit du frère de Johanne, Dave Beaudin. Il a succombé à un arrêt cardiaque, il y a dix mois.

« Dave, c’était quelqu’un qui était dans nos vies, mais vraiment beaucoup. Puis, c’était le meilleur ami à Frédéric aussi. On avait vraiment un lien unique avec lui, avec qui qu’on partageait tout le temps tout », dit Johanne Proulx.

Lors de leurs voyages, le couple appelait M. Beaudin pour lui montrer ce qu’ils vivaient, lui raconter ses aventures. Lorsque le frère de Mme Proulx est décédé, les Port-Cartois ont pris conscience que la vie passe vite et que tout peut s’arrêter en un instant.

« On a voulu continuer à partager ce qu’on partageait avec lui, d’une manière différente en fait, en créant FJ Aventures », dit Mme Proulx.

En un peu plus de trois mois, leur page Facebook compte plus de 300 abonnés. Jeudi dernier, Frédéric St-Germain et Johanne Proulx on fait le lancement de leur premier long métrage On croit toujours qu’on a le temps, un film d’une durée de 50 minutes, tourné durant leur voyage au Costa Rica.

« Le film (…) c’est un mélange. Ce n’est pas une histoire fictive ou quoi que ce soit. C’est comme si, dans le fond, Dave nous accompagne. Mais là, au lieu que ce soit Dave, c’est les gens. Ça fait que là, on leur raconte notre voyage. Puis, un peu aussi, une espèce d’introspection au travers de ça », résume M. St-Germain.

Le couple, ensemble depuis 25 ans, a l’intention de faire un deuxième film. Celui-ci sera tourné lors de leur prochain voyage qui aura lieu dans une cinquantaine de jours, en Italie.

Leur film est disponible gratuitement en ligne sur leur chaîne YouTube.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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