Dans les coulisses d’En direct de l’univers à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 19 avril 2026
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Marie-Claude Lévesque, productrice au contenu de l'émission En direct de l'univers, est originaire de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Une incursion rare dans l’envers du décor de l’émission En direct de l’univers sera offerte au public de Baie-Comeau le 28 avril, alors que la productrice au contenu Marie-Claude Lévesque viendra partager son parcours et les secrets de fabrication de ce rendez-vous télévisuel prisé.

Le public nord-côtier aura l’occasion de plonger au cœur d’une production télévisée d’envergure lors d’une conférence présentée par l’Université du troisième âge (UTA). Invitée d’honneur, Marie-Claude Lévesque, productrice au contenu pour En direct de l’univers et récipiendaire d’un prix Gémeaux, proposera une immersion dans les coulisses de l’émission.

Au fil de la soirée, la conférencière retracera son parcours professionnel, de ses débuts comme recherchiste jusqu’à son rôle actuel, mettant en lumière les différentes étapes qui l’ont menée à occuper un poste clé au sein de l’équipe de production.

L’événement permettra également de mieux comprendre les rouages de la télévision. Les participants découvriront comment naît un épisode, qui fait quoi dans l’équipe, et ce qui se passe vraiment derrière les caméras, offrant ainsi un regard privilégié sur le travail souvent méconnu réalisé en coulisses.

La conférence abordera aussi une réalité de plus en plus présente dans l’industrie : le télétravail en région. Marie-Claude Lévesque témoignera de son expérience de travail à distance depuis la Côte-Nord, illustrant les nouvelles possibilités qu’offre le milieu.

Au programme : présentation d’un questionnaire remis aux invités de l’émission, diffusion d’extraits et période d’échanges avec le public.

L’activité se tiendra le 28 avril, de 18 h 30 à 20 h, à la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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