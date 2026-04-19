La FADOQ Colombier célèbre ses 50 ans

Le 9 mai, la FADOQ Colombier soulignera 50 ans d’histoire et d’engagement bénévole avec un souper festif et une soirée dansante. Une étape importante pour un organisme qui continue de rassembler plus d’une centaine de membres actifs dans la communauté.

À Colombier, les bénévoles de la FADOQ s’apprêtent à célébrer un jalon significatif. Le club local marquera son 50e anniversaire, lors d’un événement qui devrait réunir entre 100 et 125 participants au gymnase municipal. « Je trouvais important de souligner le 50e anniversaire de l’organisme », résume son président, Camille Gagnon, en poste depuis maintenant huit ans.

L’événement prendra la forme d’un souper festif, offert au coût de 40 $, suivi d’une soirée dansante animée par la musicienne Sylvie Morin. Un vin d’honneur, un repas complet et diverses activités ponctueront la soirée, qui débutera à 17 h pour se prolonger jusqu’à 23 h.

Une histoire enracinée

Si la date exacte de fondation demeure difficile à établir, les archives consultées par le président permettent de remonter au milieu des années 1970. Des traces de démarches apparaissent dès 1974, alors qu’un groupe local sollicitait un local auprès de la municipalité.

En 1976, l’organisme obtient une charte officielle, ce qui sert aujourd’hui de référence pour souligner ce demi-siècle d’existence en 2026. « Peut-être qu’il y avait une vie un peu avant, mais la FADOQ n’était pas enregistrée au Registraire des entreprises », relate M. Gagnon.

Parmi les pionniers, certains noms subsistent dans les documents, dont Antoinette Laplante et Ludger Fortin. Aujourd’hui, peu de témoins directs de cette époque sont encore en vie.

Un organisme qui a évolué

Au fil des décennies, la FADOQ de Colombier a changé de locaux à quelques reprises avant de s’établir dans son espace actuel au bureau municipal, aménagé grâce à des investissements importants il y a une vingtaine d’années.

« On a une belle salle, une belle cuisine. On a de la place pour recevoir », souligne le président, rappelant au passage la contribution de bénévoles ayant permis ces améliorations, notamment Nicole Dessureault qui a assuré la présidence de la FADOQ pendant une douzaine d’années.

Depuis son arrivée à la présidence, Camille Gagnon a souhaité insuffler un nouveau dynamisme à l’organisation. « Il y en a qui disaient que ça ne marcherait pas. J’ai dit : comment vous faites pour savoir si on ne l’essaye pas ? », se rappelle-t-il encore fier de tout ce qu’il a accompli.

Aujourd’hui, le club compte 133 membres, dont une proportion significative participe activement aux activités offertes. Jeux de cartes, rencontres sociales et événements ponctuels rythment désormais la vie associative, avec au moins trois activités hebdomadaires.

Le baseball poche est très populaire à la FADOQ Colombier. Photo Johannie Gaudreault

Un engagement bénévole

Comme ailleurs sur la Côte-Nord, la vitalité du club repose largement sur l’implication de bénévoles. « C’est un organisme mené par des bénévoles. Ça demande du temps », rappelle Camille Gagnon, qui entend poursuivre son implication malgré les défis et ses 81 années de vie.

Le financement provient notamment des cotisations, d’activités de financement comme les déjeuners mensuels ainsi que de programmes de soutien. Certaines subventions ont permis de développer de nouvelles activités et de maintenir l’offre aux membres.

Une fête rassembleuse

Au-delà de la célébration, l’événement du 9 mai se veut un moment de rassemblement pour la communauté locale et les clubs de la Haute-Côte-Nord, qui ont été invités à se joindre aux festivités.

La soirée sera aussi l’occasion de souligner l’implication de certaines personnes marquantes, dont la présidente d’honneur, Lorraine Charron, une bénévole engagée qui s’apprête à quitter la région. Elle assurait le poste de vice-présidente de la FADOQ Colombier. « J’adorais travailler avec elle », dit le président.

Pour Camille Gagnon, cette célébration représente à la fois un regard sur le passé et un signal pour l’avenir. « Cinquante ans pour un organisme, ce n’est pas rien. Ça montre que ça vaut la peine de s’impliquer », conclut-il.