The Two Birdz en mode rock

Le groupe de musique The Two Birdz des Escoumins met le folk de côté l’instant d’un album et se tourne vers la musique rock. On pourra entendre les toutes nouvelles pièces pour la première fois lors du prélancement de l’album au café-bar le Gibard de Tadoussac le 30 avril.

Comme les oiseaux, les Two Birdz ont un cycle annuel qui se ressemble un peu d’année en année.

Après des étés forts en spectacles et en prestations, le duo formé de Simon Gaboury et Kim Drouin-Radcliffe se met en mode composition pour de nouvelles pièces ou pour réarranger son catalogue.

Cet exercice donne de nouvelles chansons ou un nouvel album, comme ça a été le cas avec la sortie de leur dernier album Walozopo en 2025.

Il faut que ça rock

Cette fois, le nouvel opus Afterlife TV est né du désir de jouer de la musique rock, contrairement au terrain de jeu musical favori du groupe, le folk.

« Avec de la guitare électrique, enfin ! », résume à la blague Simon Gaboury.

On fait un adieu temporaire à la contrebasse et à la guitare acoustique et on sort les instruments électriques qui se font brasser confortablement par la batterie.

Le duo a invité le batteur Chad Ritchie à venir jouer et composer sur le nouvel album.

« La dernière fois qu’on a enregistré avec une batterie, c’était il y a 10 ans et les autres instruments étaient quand même acoustiques », raconte M. Gaboury.

De son côté, Kim Drouin-Radcliffe assure que Ritchie « ajoute vraiment son énergie » et que le résultat déménage, surtout en prestations live.

Le duo s’échange ainsi la guitare électrique et la basse électrique au fil des chansons.

Un catalogue flexible

Les Two Birdz ont puisé à même leur catalogue musical pour réinterpréter quelques-uns de leurs classiques à la sauce rock.

« On pensait que c’était des chansons qui pourraient être intéressantes à jouer avec des instruments amplifiés », explique Simon Gaboury.

Quelques nouvelles pièces parsèment également l’album de neuf chansons, qui a été réalisé à coup de séances d’enregistrement sporadiques de novembre dernier à jusque dans les derniers temps.

Le groupe jouera à six reprises de manière mensuelle au Gibard jusqu’à l’automne, pour un spectacle d’environ deux heures toutes les fois.

« Surveillez les pleines lunes », avertit Kim Drouin-Radcliffe qui indique au passage que le groupe produira une quinzaine de chansons lors de chaque représentation.

Ces six spectacles seront gratuits et le groupe prévoit s’amuser avec son catalogue de chansons.

Retour dans le passé

Pour Afterlife TV, le groupe s’est laissé inspiré par les classiques de la musique rock, des années 1970 à aujourd’hui.

« On retrouve beaucoup d’influences rock qu’on a eues dans nos vies comme Nirvana, Muse, The Police et Bruce Springsteen », énumère Kim Drouin-Radcliffe.

Et le résultat final ? « C’est définitivement un album avec un son nocturne comparé à notre ancien album Walozopo, qui était vraiment plus ensoleillé », illustre la musicienne.

« L’album ne va pas décoiffer tant que ça, mais les gens ne vont pas s’attendre à ça de notre part. Ça va quand même envoyer pas mal », lance Simon Gaboury.

Le duo indique que la production de l’album physique n’est pas encore terminée, mais qu’elle le sera au spectacle du mois de mai.