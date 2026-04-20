(PHOTOS) Braver le froid pour les mollusques

Plus d’une soixantaine de personnes ont choisi de braver les vents côtiers pour pêcher des mollusques, ce samedi 18 avril à proximité du vieux quai de Pointe-aux-Outardes.

Qu’ils soient habitués ou nouvellement initiés, les pêcheurs étaient de sortie malgré des vents coriaces. Michel Tessier, notamment, est devenu un expert de cette activité après avoir déménagé dans la région il y a des années. Les mollusques n’ont aucun secret pour l’homme originaire de Montréal.

La coopérative de femmes Les Norkôtières avait profité du soleil pour organiser une collecte de myes, dans le but d’encourager les rencontres entre les femmes de la région. Cette activité fait partie d’un calendrier bien garni pour les semaines à venir.

Notons qu’il est possible de cueillir des mollusques sur la Côte-Nord dès le 1er mars. Toutefois, certains secteurs coquilliers peuvent être touchés par des fermetures en raison de risque de toxicité. Les cueilleurs doivent donc vérifier la carte des fermetures avant de cueillir, comme le recommande Pêches et Océans Canada.

Avec une bonne pelle, même les mollusques les plus réticents sont extraits. Photo Morgane Busson

Il faut faire preuve de patience pour repérer les traces des palourdes dans le sable, mais en étant attentif le seau peut vite se remplir. Photo Morgane Busson

Pour ne pas perdre de vue les endroits déjà examinés, Michel Tessier a une technique : laisser traîner sa pelle pour creuser un sillon dans le sol. Photo Morgane Busson