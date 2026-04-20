Saisie d’objets prohibés au Centre de détention de Baie-Comeau

À Baie-Comeau, une saisie majeure d’objets prohibés évaluée à 28 200 $ a été réalisée en mars dans l’établissement de détention local, contribuant à un bilan provincial qui atteint près de 677 000 $. Au total, 10 saisies majeures ont été effectuées dans différents établissements du Québec au cours du dernier mois.

Selon les informations transmises le 20 avril par le ministère de la Sécurité publique, ce sont des produits du tabac, des stupéfiants et des cellulaires d’une valeur institutionnelle estimée à 676 700 $, ainsi que des outils et des accessoires de téléphonie mobile qui ont été récupérés par les membres du personnel dans le cadre de 10 saisies majeures.

Les établissements de Montréal (250 600 $) et de Québec (86 500 $) figurent parmi ceux où les saisies les plus importantes ont été enregistrées, suivis notamment de Rivière-des-Prairies (95 950 $) et de Sorel-Tracy (93 300 $). Baie-Comeau compte pour une des 10 opérations recensées.

Des drones de plus en plus ciblés

Les autorités soulignent que « la majorité des saisies majeures découlent de la récupération rapide de colis transportés par drone avant qu’ils n’entrent à l’intérieur des murs ». Cette méthode de livraison illicite demeure l’un des principaux vecteurs de contrebande en milieu carcéral.

En parallèle, les agents correctionnels procèdent régulièrement à des interceptions lors de fouilles et d’inspections.

« Des prises de possession d’objets prohibés sont aussi effectuées régulièrement par le personnel carcéral, soit lors de rondes, d’inspections des cours, de fouilles des personnes incarcérées à l’admission, de fouilles des lieux, etc. », est-il précisé.

Pour contrer ces stratagèmes, une série de mesures technologiques a été mise en place. Le ministère indique notamment l’utilisation de « détecteurs de drones plus performants et des appareils de détection de téléphones cellulaires ».

Ces outils s’inscrivent dans un ensemble d’investissements amorcés en octobre 2023, incluant l’installation de fenêtres sécurisées, de détecteurs à balayage corporel et de postes de fouille.

Les autorités insistent sur le rôle central du personnel correctionnel. « La compétence et le professionnalisme du personnel carcéral constituent les assises de la lutte à la contrebande en milieu carcéral », souligne-t-on, ajoutant que le travail d’équipe et les stratégies adaptées permettent d’accroître la sécurité des personnes et des lieux.