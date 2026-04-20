Semaine des bières de micro du Québec : un logo de certification sur nos bières

L’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) souligne la cinquième édition de la Semaine des bières de micro du Québec, qui se déroule du 17 au 26 avril, avec un nouveau logo de certification Bières de micro du Québec.

Le nouveau logo vient avec un outil de vérification en ligne. Ces outils permettront de distinguer facilement les produits des microbrasseries indépendantes.

« Les Québécoises et les Québécois souhaitent plus que jamais boire local. Malheureusement, il peut être difficile pour le consommateur de s’y retrouver. Nous arrivons aujourd’hui avec des outils simples pour aider les gens à distinguer les véritables Bières de micro du Québec », mentionne la directrice générale de l’AMBQ, Marie-Ève Myrand.

Les consommateurs pourront désormais se rendre au bieresdemicroduquebec.ca et, en quelques clics, il sera possible de vérifier s’ils ont affaire à une véritable microbrasserie québécoise indépendante.

Portrait du Québec et de la Côte-Nord

L’AMBQ profite aussi de l’occasion pour faire un portrait de l’industrie des microbrasseries au Québec.

Dans la province, près de 312 entreprises brassicoles réparties dans 173 villes. De celles-ci, 38 % sont situées dans des municipalités de moins de 10 000 habitants et environ 25 nouvelles microbrasseries sont en processus de démarrage.

Chaque année, les microbrasseries d’ici produisent près de 500 000 hectolitres.

Sur la Côte-Nord, on compte cinq microbrasseries, soit La Compagnie de Sept-Îles, St-Pancrace à Baie-Comeau, Microbrasserie Tadoussac et Puyjalon Brasserie Distillerie au Havre Saint-Pierre.

Rappelons que St-Pancrace est la première microbrasserie qui s’est installée dans la région depuis 2013 et que La Compagnie de Sept-Îles modernise ses installations et doublera sa production, un investissement de plus de 1,2 M$.