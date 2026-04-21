Coupure d’électricité cette nuit à Baie-Comeau

Une interruption planifiée du service électrique aura lieu dans la nuit du 22 avril afin de permettre des travaux d’infrastructure sur l’avenue Damase-Potvin.

La Ville de Baie-Comeau annonce une coupure d’électricité qui surviendra aux alentours de 1 h, dans la nuit de mardi à mercredi, et qui devrait se prolonger jusqu’à environ 6 h. L’intervention vise le remplacement d’un poteau électrique, une opération jugée nécessaire pour maintenir la fiabilité du réseau.

Selon les informations transmises par la municipalité, la durée des travaux est estimée à cinq heures.

Plusieurs adresses seront privées de courant pendant cette période, notamment sur l’avenue Damase-Potvin, entre les numéros 162 et 194, ainsi que sur le boulevard Comeau et le boulevard La Salle. Des résidences situées sur l’avenue des Hémérocalles, la rue des Chardons et la rue des Campanules sont également concernées.

La Ville précise que les feux de circulation à certaines intersections stratégiques seront aussi affectés, dont ceux situés au croisement du boulevard Pierre-Ouellet, de l’avenue du Labrador et de l’avenue Charles-Normand, ce qui pourrait entraîner des ralentissements ou nécessiter une vigilance accrue de la part des automobilistes.

Les citoyens sont invités à planifier en conséquence et à consulter les plateformes officielles de la Ville pour obtenir des mises à jour ou des précisions supplémentaires concernant cette interruption.