Kateri Champagne Jourdain devient ministre des Ressources naturelles et des Forêts

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, obtient à nouveau une place au sein du conseil des ministres, mais elle se voit confier de nouvelles responsabilités.

Mardi après-midi, la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a procédé à la formation de son gouvernement. Mme Champagne Jourdain s’est vue confier le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Il s’agit d’une nouvelle responsabilité étant donné qu’elle était ministre de la Famille depuis septembre 2025. Auparavant, elle a été ministre de l’Emploi pendant presque trois ans.

Ce remaniement ministériel survient à la suite de l’assermentation d’une nouvelle première ministre, Christine Fréchette, qui a succédé à Francois Legault qui a annoncé sa démission en janvier 2026. Lors de la course à la chefferie qui avait suivi, Kateri Champagne Jourdain a appuyé Christine Fréchette.

La députée de Duplessis a déjà confirmé qu’elle sollicitera un nouveau mandat lors l’élection en octobre.