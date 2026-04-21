L’aventure continue pour la distillerie Puyjalon

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Par Olivier Ménard-Logier 3:30 PM - 21 avril 2026
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La distillerie Puyjalon. Photo Olivier Ménard-Logier

Le propriétaire de la distillerie Puyjalon, Mario Noël, a confirmé au Nord-Côtier que les activités reprennent progressivement au sein de l’établissement. Rappelons qu’en novembre dernier, l’annonce de la fermeture de la distillerie avait suscité une vive déception chez les amateurs des produits locaux.

Quelques mois plus tard, après avoir mis un genou à terre, l’entreprise de Havre-Saint-Pierre confirme avoir finalement choisi de poursuivre l’aventure. Elle amorce désormais un virage stratégique. L’équipe de Mario Noël mise sur une année de consolidation, en recentrant ses efforts sur le marché local.

« Oui, absolument c’est viable. Ce qui change, c’est que le plan. C’est de mettre moins d’efforts à distribuer nos bières notamment, surtout à plus grande échelle », explique-t-il. « On va se concentrer sur les marchés qu’on dessert déjà et où on est connu. » 

Le propriétaire explique avoir pris le temps de consulter ses proches, avant de revoir sa décision, tout en tenant compte de l’appui manifesté par la clientèle.

« C’est clair que la réaction des gens a beaucoup pesé dans cette décision », affirme-t-il.

Relance des opérations

La distillerie se prépare actuellement à la saison estivale, une période cruciale pour ses activités. Lors du passage du Nord-Côtier, le 16 avril, de nombreux consommateurs avaient répondu à l’invitation lancée sur la page Facebook de l’entreprise, pour un 5 à 7 soulignant la relance officielle des opérations.

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Olivier Ménard-Logier

Originaire de la région de Montréal, Olivier Ménard-Logier s’est installé sur la Côte-Nord en 2025, après avoir vécu plusieurs années à Québec. Grand voyageur, il... Lire la suite

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