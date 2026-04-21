Nouvelle intersection sur Pierre-Ouellet : un contrat de 5,4 M$

Baie-Comeau donne le contrat pour l’aménagement de la nouvelle intersection sur le boulevard Pierre-Ouellet à Les Entreprises Jacques Dufour Construction, pour un montant de 5 446 003 $.

Il s’agit du plus bas soumissionnaire. La résolution est passée lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 20 avril.

Cette nouvelle intersection, au coin de l’avenue des Hémérocalles, signifie aussi la mise en place de feux de circulation. « C’est l’intention de la Ville depuis plus de 15 ans. C’est donc une excellente nouvelle », se réjouit le maire Michel Desbiens.

« Ça prend plus de place pour sortir. C’est pourquoi il faut faire le feu de circulation », ajoute-t-il.

Le maire soulève la vente de six terrains et l’émission de trois permis de construction de maisons depuis l’annonce de l’intersection.

« Nous avons aussi une nouvelle garderie en construction et un projet de logements pour les travailleurs temporaires », lance-t-il. M. Desbiens espère que « ça va continuer à bouger », car plusieurs projets peuvent encore voir le jour dans ce secteur.

Il ne donne pas de nouvelles sur l’avancement du projet du Complexe Amédée, pour les travailleurs temporaires. Rappelons que le terrain appartient à la Société d’expansion de Baie-Comeau.

Ministère des Transports

Rappelons que, puisque le boulevard appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable, c’est celui-ci qui a pris la décision de construire une nouvelle intersection à cet endroit.

Le maire précise que le ministère a fait partie des discussions sur les possibilités dans le secteur, ce qui a été un long processus. « Ça a pris du temps, parce que le ministère devait voir du développement avant d’autoriser cette construction-là », explique-t-il.

« Le ministère voulait une intersection avec un feu de circulation », précise-t-il ensuite.

Le montant du contrat s’explique entre autres par les ajustements nécessaires au niveau des lampadaires, les côtés de la route et de la piste cyclable.

Entre juillet et novembre

Le contrat est octroyé, mais les rencontres n’ont pas encore eu lieu avec l’entrepreneur.

La Ville mentionne tout de même que, dans le protocole, les travaux doivent commencer à partir du 15 juillet et se terminer avant le 15 novembre.

Dès le début des travaux, l’entrepreneur aura un délai de 60 jours pour effectuer le tout.