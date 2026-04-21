The Offspring à Innu Nikamu : la date retirée du calendrier 

Par Sylvain Turcotte 1:57 PM - 21 avril 2026
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The Offspring Photo Facebook The Offspring

Est-ce que The Offspring sera à Innu Nikamu ou non cet été ? La réponse de l’organisation tarde à venir. Sur le calendrier de tournée du groupe californien, le festival n’y paraît soudainement plus. 

Il y a quelques jours, l’événement culturel qui anime Mani-utenam depuis plus de 40 ans figurait au calendrier de tournée de The Offspring en date du 31 juillet, suivi de spectacles au Festivent de Lévis et à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dans les dernières heures, l’arrêt prévu à Mani-utenam a été retiré du calendrier publié sur le site Web du groupe. 

Depuis, le coordonnateur du Festival Innu Nikamu, Normand Junior Tshirnish Pilot, n’a ni confirmé ni infirmé la présence de The Offspring à l’événement.

Malgré les nombreuses tentatives du Journal, c’est toujours silence radio de sa part. 

Le calendrier de tournée The Offspring mis à jour sur son site Internet (21 avril). Photo capture d’écran

Calendrier de The Offspring en date du 16 avril.  Photo capture d’écran

The Offspring à Innu Nikamu?

Sylvain Turcotte

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