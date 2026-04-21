Une saison bien remplie au Mont Ti-Basse

Par Anne-Sophie Paquet-T. 3:00 PM - 21 avril 2026
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Des participants prennent part au Full Jam, événement marquant de la fin de saison au Mont Ti-Basse. Photo Jean-Philippe Chassé

Malgré quelques ajustements en début d’hiver, la saison 2025-2026 s’est révélée positive pour le Mont Ti-Basse, où l’achalandage et les conditions de neige ont été au rendez-vous.

La saison hivernale s’est conclue sur une note favorable au Mont Ti-Basse de Baie-Comeau. Selon Adam Gagnon, responsable plein air à la Ville de Baie-Comeau et coordonnateur des opérations de la station, l’hiver a offert de bonnes conditions aux amateurs de ski et de planche.

« On a eu vraiment une belle saison. On a eu beaucoup de neige et les gens étaient au rendez-vous », résume-t-il.

Si certains avaient l’impression que la saison avait commencée plus tard que prévu, la station a néanmoins ouvert comme planifié. Des ajustements ont toutefois été nécessaires au début de l’hiver. « Dans le fond, on n’a pas commencé plus tard. C’est parce qu’il pleuvait la journée d’ouverture », précise M. Gagnon.

Le télésiège n’était toutefois pas accessible dès les premiers jours. L’équipe a choisi de privilégier l’ouverture de la deuxième montagne pendant que certains travaux se terminaient.

« Le télésiège était prêt pour l’ouverture, mais quand on a commencé les travaux dessus, on n’était pas sûrs d’être prêts à temps donc, on n’a pas pris de chance, on a ouvert la deuxième montagne », explique-t-il.

Au fil de la saison, la fréquentation s’est maintenue à un niveau comparable aux dernières années, avec quelques périodes particulièrement achalandées. « Je crois qu’on est au même endroit que les autres années », indique le responsable. « Les fins de semaine où on avait de la belle neige qui venait de tomber, on pouvait être un peu plus que l’année dernière. »

Au cours de la dernière année, plusieurs améliorations ont également été réalisées sur le site. « La galerie a notamment été refaite au complet durant l’été et une équipe de bénévoles est aussi venue améliorer les sous-bois », souligne M. Gagnon.

Parmi les moments marquants de la saison figure l’activité de fin d’année, le Full Jam, qui demeure un rendez-vous attendu pour les habitués de la montagne. L’hiver a également été marqué par la tenue, pour la première fois au Mont Ti-Basse, d’une épreuve de la Série Trail Polaire Gaspesia, une course hivernale en montagne.

« Comme première activité, ça a été très bien accueilli. C’était super à voir dans la montagne », mentionne M. Gagnon.

Pour l’avenir, la Ville de Baie-Comeau continue d’évaluer différentes pistes d’amélioration pour la station, notamment en ce qui concerne les équipements et l’efficacité des opérations. « On est toujours en train de chercher des améliorations pour être capables d’ouvrir plus facilement et de rendre nos services plus efficaces pour les utilisateurs », conclut Adam Gagnon.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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