202 480$ en objets interdits saisis au pénitencier de Port-Cartier

Entre le 12 et le 15 avril 2026, les agents de Service correctionnel Canada (SCC) ont saisi des objets interdits et non autorisés d’une valeur de 202 480 $ au pénitencier de Port-Cartier.

Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on retrouve de la méthamphétamine, du concentré de cannabis, du tabac, des timbres de nicotine, des papiers à rouler, des clés USB et un téléphone cellulaire avec des accessoires.

Par voie de communiqué, SCC indique avoir un certain nombre d’outils pour prévenir l’introduction de drogue dans ses établissements tels que des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Une ligne téléphonique d’information permet aussi d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s’agir d’activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les pénitenciers. Le recours à la ligne sans frais, le 1-866-780-3784, permet d’assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l’anonymat.