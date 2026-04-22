La MRC de Manicouagan appuie le communautaire 

La MRC de Manicouagan appuie le mouvement « Le communautaire à boutte ! » et formule une demande au gouvernement pour un rehaussement du financement global des organismes communautaires.

Pour ce faire, elle a adopté une résolution lors de son conseil des maires, tenu le 15 avril.

La MRC se dit consciente de la précarité salariale et de l’importance des organismes dans la région. Elle demande aussi que les subventions accordées soient indexées annuellement au coût de la vie.

Rappelons que les organismes communautaires de la Côte-Nord et du Québec ont tenu plusieurs actions de grève dans le cadre du mouvement « Le communautaire à boutte ! » du 23 mars au 2 avril.

Soutiens à des événements

Lors de la séance du conseil le 15 avril, la MRC de Manicouagan a attribué 8 500 $ pour la 11e édition du Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau.

Elle a également accordé 3 000 $ pour la cérémonie de fin d’études du Cégep de Baie-Comeau, ainsi que 900 $ pour la première édition de l’événement « Le party de la neurodivergence ».

Avec Morgane Busson