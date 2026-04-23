5 auteurs à découvrir au 42e Salon du livre de la Côte-Nord

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Par Nadia Dorval 11:45 AM - 23 avril 2026
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Le roman Je n'ai personne à qui dire que j'ai peur de l'autrice Véronique Marcotte, publié aux éditions Québec Amérique. Photo courtoisie

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) aura lieu du 23 au 26 avril à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles. Le Journal vous propose cinq auteurs à découvrir durant l’événement.

L’autrice Annie Richard. Photo courtoisie

Annie Richard

Amateurs de true crime vous serez servis avec la dépoussiéreuse de crimes. Annie Richard adore déterrer de vieilles archives oubliées. Son plaisir est de mettre à jour des cas nébuleux pour finalement faire éclater la vérité. L’automne dernier, elle a fait paraître le livre La filière Allô Police, Les vedettes du crime au Québec. Dans ce premier tome, elle plonge dans les archives du mythique journal et revisite les affaires criminelles qui ont marqué l’imaginaire collectif.

Vous pourrez l’entendre lors de son grand entretien de 25 minutes le samedi 25 avril, midi.

L’auteur et journaliste Hugo Meunier en sera à sa deuxième présence au SLCN. Photo courtoisie

Hugo Meunier

Spécialisé en journalisme d’immersion, il a travaillé de nombreuses années à La Presse, il est actuellement rédacteur en chef pour Urbania. Hugo Meunier avait fait un passage remarqué lors de sa première présence au SLCN en 2024, entre autres en livrant un texte mémorable à la soirée de lecture grivoise, activité à laquelle il participera cette année encore. Il vient présenter son 5e roman, Les méchants meurent toujours à la fin, qui raconte l’histoire d’Adam, un Canadien bloqué à Berlin à cause d’une pandémie. La nouvelle maladie semble user d’une règle éthique, c’est-à-dire que les « méchants » périssent et les « gentils » survivent à la maladie.

Deux occasions de le voir sur scène, le 24 avril à 21 h 30, durant la Soirée de lecture grivoise et le dimanche 26 avril, 13 h, pour son grand entretien.

L’autrice Maude Jarry. Photo courtoisie

Maude Jarry

Autrice et poète, Maude Jarry a étudié en littérature et… en thanatologie ! Son premier roman, La mère des larves, a remporté le 23e Prix littéraire des collégiens. Le roman met en lumière les diktats de la maternité, les relations mère-fille et les violences médicales subies par les femmes. Le livre est décrit comme une tragi-comédie d’horreur, à découvrir !

Maude Jarry participera à la table ronde Personnages au féminin : puissance et complexité, présentée le 25 avril, 14 h.

L’auteur et aventurier Samuel Lalonde-Markon. Photo courtoisie

Samuel Lalande-Markon

Aventurier, auteur et musicien, Samuel Lalande-Markon cumule de nombreux périples dans le monde du plein air. Son 2e livre Marche au pays du réel raconte sa traversée à vélo et en ski du Québec dans son axe vertical. Le documentaire issu de l’œuvre sera présenté le dimanche 26 avril à 10 h au Ciné-Centre Sept-Îles.

Vous pourrez voir M. Lalonde-Markon sur scène dans un tête-à-tête avec l’auteur Guillaume Hubermont, le 25 avril, 10 h 30.

l’autrice et écrivaine en résidence du 42e SLCN, Véronique Marcotte Photo Julie Artacho

Véronique Marcotte

Autrice et metteuse en scène durant vingt ans, Véronique Marcotte est aujourd’hui scénariste en plus de continuer à publier des romans, elle est l’écrivaine en résidence du SLCN cette année. Son huitième roman, Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur, ce veut un captivant mélange de thrillers et d’autofictions, avec cette œuvre l’autrice aborde la thématique des violences faites aux femmes. Un roman où deux histoires s’entrelacent, celle d’une l’autrice qui accueille dans sa cabane isolée une mère et son fils et pas très loin l’histoire d’une inspectrice qui enquête sur un double meurtre.

Véronique Marcotte participera à la table ronde Personnages au féminin : puissance et complexité, présentée le 25 avril, 14 h. Elle sera aussi sur scène le dimanche 26 avril, 14 h 45, afin de livrer son texte exclusif d’autrice en résidence.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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