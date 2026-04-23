CHRONIQUE | Les bénévoles, ces héros de l’ombre

Ils ne font pas les manchettes. Ils ne demandent rien. Et pourtant, sans eux, une bonne partie du tissu social de la Côte-Nord s’effondrerait. Derrière chaque activité communautaire, chaque repas servi, chaque oreille attentive, il y a un bénévole. Ou plutôt, des bénévoles. Et leur nombre, lui, s’effrite.

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole 2026, il est difficile de ne pas ressentir à la fois de la gratitude… et une certaine inquiétude.

Cette 52e édition, portée par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), s’articule autour du thème « Mission bénévolat ! ». Une formule qui tombe juste. Parce qu’aujourd’hui, s’impliquer, donner de son temps, soutenir les autres, c’est devenu, littéralement, une mission.

Une mission qui commence souvent modestement. Une idée simple : aider. Être là. Faire une différence. Mais lorsque cette idée se multiplie, portée par des centaines de personnes dans une même région, elle devient une force collective. Un moteur silencieux, mais indispensable.

Sur la Côte-Nord, cette force prend mille visages. Celui de la bénévole qui prépare des repas pour des aînés isolés. Du retraité qui s’implique dans un conseil d’administration. De l’étudiant qui donne un coup de main lors d’un événement. Ou encore de cette personne qui, simplement, prend le temps d’écouter.

« L’action bénévole, c’est cette mission commune qui nous unit et nous met en marche. Ensemble, nous faisons bouger les choses. »

Ces mots de la FCABQ résonnent particulièrement ici. Parce que dans une région vaste, où les ressources sont parfois limitées, le bénévolat ne vient pas en appui au système : il en est une composante essentielle.

Mais cette mission a un coût.

Les organismes le constatent de plus en plus : recruter est difficile. Retenir l’est encore plus. Les mêmes épaules portent souvent les mêmes responsabilités, année après année. L’essoufflement guette. Et la relève, elle, tarde à se manifester.

Ce n’est pas un manque de générosité. C’est une réalité de société. Des horaires chargés, une pression économique accrue, un équilibre de vie plus fragile. S’engager devient un luxe que plusieurs croient ne plus pouvoir se permettre.

Et pourtant.

Qu’on tende la main, qu’on partage un savoir, qu’on écoute ou qu’on bâtisse, chaque geste devient un levier de changement.

Le bénévolat ne demande pas l’impossible. Il demande du possible. Un peu de temps. Un peu d’attention. Un peu d’humanité.

Car au fond, le bénévolat dépasse l’individu. Il s’inscrit dans une chaîne invisible, mais solide, qui relie les gens entre eux. Une chaîne qui soutient, qui élève, qui transforme. Une chaîne qui, sans bruit, maintient nos communautés en vie.

Alors oui, cette semaine est une célébration. Mais elle doit aussi être un signal.

Un rappel que ces femmes et ces hommes sont essentiels. Qu’ils méritent reconnaissance, soutien… et relève.

Parce qu’une mission partagée ne peut reposer éternellement sur les mêmes épaules.

Et si, cette année, on décidait d’embarquer ?

Pas pour sauver le monde.

Mais pour continuer, ensemble, à en prendre soin.

Le bénévolat sur la Côte-Nord en chiffres*

80 % : jugent le bénévolat essentiel à une société équilibrée

2 organismes : implication moyenne par bénévole

11 heures/mois : temps consacré en moyenne

15,7 ans : durée moyenne d’engagement dans une vie

60 % : impliqués en culture et loisirs

54 % : recrutés par le bouche-à-oreille

36 % : le principal frein est le manque de temps

*Source : Portrait régional des bénévoles et du bénévolat 2025 — Réseau de l’action bénévole du Québec