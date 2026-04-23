Plus de 15 000 $ pour propulser la relève étudiante à Baie-Comeau

La relève étudiante de la Côte-Nord a été célébrée en grand le 21 avril, alors que la Fondation du Cégep de Baie-Comeau a remis plus de 15 250 $ en bourses à 26 étudiants, lors de la quatrième édition de son Coquetel de remise de bourses.

Au total, 29 bourses ont été attribuées lors de cet événement, qui vise à reconnaître non seulement la réussite scolaire, mais aussi l’engagement et la persévérance des récipiendaires. L’activité a également permis de rappeler le rôle déterminant de la communauté dans le parcours des jeunes.

« La contribution des entreprises et des organismes par l’offre d’une bourse permet à la Fondation de s’acquitter d’un des volets essentiels de sa mission, soit d’encourager et de soutenir l’effort, la persévérance et la réussite des étudiantes et des étudiants du Cégep de Baie-Comeau », a souligné le vice-président de la Fondation, Michel Boudreau.

Au-delà des montants remis, l’événement s’est voulu un moment rassembleur, mettant en lumière l’impact concret de ces appuis financiers dans la poursuite des études. La Fondation insiste d’ailleurs sur l’importance de cet accompagnement pour favoriser la réussite éducative et encourager la diplomation dans la région.

Elle a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement les 22 donateurs et partenaires qui ont contribué au succès de la soirée. Par leur appui, ces organisations et entreprises investissent directement dans l’avenir des jeunes de la Côte-Nord, se réjouit-elle.

La liste complète des étudiants lauréats est disponible en ligne sur le site du Cégep de Baie-Comeau.