Ressources humaines : les entrepreneurs de la Manicouagan appelés à se réinventer

Les entrepreneurs et gestionnaires de la Manicouagan ont pu réfléchir collectivement aux défis du recrutement, de la relève et de l’évolution du travail grâce à la 2e édition du Colloque RH.

Réunis à l’Hôtel-Motel Hauterive, le 22 avril, ils ont pris part à cette initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) visant à stimuler les échanges autour des enjeux en ressources humaines.

Trois conférenciers ont interpellé les participants. Il s’agit de Marie-Josée Richer, propriétaire et cofondatrice de Prana, Dominic Gagnon, entrepreneur en série et cofondateur de Connect&Go, et Arnold Bernatchez, consultant, formateur et conférencier. Au cœur des discussions : attirer, retenir et développer la main-d’œuvre dans un contexte en pleine transformation.

« Cette journée, c’est le désir de travailler ensemble pour créer une communauté apprenante autour des ressources humaines », résume le président de la CCIM, Jean-François Gauthier.

Pour les organisateurs, les ressources humaines demeurent un défi central, peu importe le secteur d’activité. « Les ressources humaines, tant que l’humain va évoluer, les ressources humaines vont évoluer », souligne M. Gauthier, évoquant notamment les enjeux générationnels et la question de la relève.

Même constat du côté d’André Morin, administrateur de la CCIM et copropriétaire de la Microbrasserie St-Pancrace, qui rappelle que la performance des entreprises passera inévitablement par leur capacité à gérer leur capital humain.

« Les entreprises qui vont bien performer, qui vont croître dans les prochaines années, ce sont celles qui vont être capables de retenir et d’attirer les gens et les talents », croit-il.

Au-delà des conférences, le colloque se veut avant tout un lieu de partage. Les participants étaient invités à échanger sur leurs réalités respectives et à s’inspirer des pratiques des autres.

« Des fois, les gens pensent qu’ils vont venir perdre une journée, mais en réalité, tu sors avec des échanges de meilleures pratiques », explique Jean-François Gauthier.

André Morin abonde dans le même sens. « Moi si je pars d’ici avec deux, trois idées à implanter dans l’entreprise. C’est une journée payante. »

Des défis bien concrets

Les discussions ont aussi mis en lumière des enjeux très concrets vécus sur le terrain. Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée demeure un casse-tête, notamment pour des entreprises comme la Microbrasserie St-Pancrace.

« Le principal défi présentement, ça reste du recrutement dans des postes spécialisés », indique le copropriétaire, qui recherche un brasseur. Il évoque aussi l’absence de formation locale dans certains domaines.

Du côté de Jean-François Gauthier, à la tête de Sport Experts à Baie-Comeau, c’est davantage la relève en service à la clientèle qui inquiète. « La structure du service à la clientèle change aussi […] la relève entre les gens qui sont demeurés en poste de nombreuses années, et nos employés à temps partiel entre 15 et 20 ans, ce n’est pas nécessairement évident », dit-il.

Au fil des échanges, les intervenants ont également insisté sur l’importance de développer la culture entrepreneuriale sur la Côte-Nord, dans un contexte où les grandes entreprises offrent des conditions de travail très compétitives.

« Plus on pousse cette culture entrepreneuriale là, plus on va chercher d’individus […] meilleurs sont nos chances de développement », estime le président de la CCIM, rappelant que les entreprises locales ne sont plus en concurrence entre elles, mais bien avec un marché global. « La compétition, elle est mondiale. Amazon te livre en deux jours chez vous », illustre-t-il.

Dans un contexte de projets industriels majeurs et de rareté de main-d’œuvre, les entrepreneurs sont appelés à anticiper les besoins à venir.

« Il va falloir être imaginatif dès aujourd’hui », lance Jean-François Gauthier, qui insiste sur l’importance de ne pas attendre avant d’adapter ses pratiques.

Le Colloque RH s’est conclu par un débat d’idées entre les conférenciers Marie-Josée Richer et Dominic Gagnon et deux entrepreneurs de Baie-Comeau, soit Joanne Lefebvre de Lefebvre Industri-AL et Jonathan Lévesque de Fransi.

Les organisateurs demeurent convaincus de la pertinence de ces rencontres dans un contexte où les défis en ressources humaines ne feront que s’intensifier.