Arbitrage imposé et salaires uniformisés

Par Félix Côté 4:30 PM - 24 avril 2026
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Le monde du hockey mineur s’apprête à vivre un changement structurant : les arbitres seront désormais soumis à des obligations fiscales formelles, incluant l’émission de feuillets T4 et Relevé 1. Une mesure qui, au-delà de l’aspect administratif, vise à uniformiser les pratiques de rémunération et à corriger certaines dérives observées dans le réseau.

Du côté de Hockey Québec, on confirme qu’un plan est en préparation pour la prochaine saison. « Le dossier est en évolution », indique Stéphane Bérubé, directeur des officiels pour la région Chaudière-Appalaches. L’organisation appuie le principe selon lequel toute personne recevant un revenu devrait être assujettie aux règles fiscales en vigueur.

Uniformiser pour mieux encadrer

Concrètement, cette nouvelle obligation viendra encadrer davantage la rémunération des arbitres, en imposant des balises plus claires et uniformes d’une association à l’autre. Jusqu’à présent, les modalités variaient considérablement selon les régions, laissant place à des négociations locales parfois inégales.

Cette absence d’uniformité pouvait entraîner des écarts de rémunération importants, mais aussi des situations où les conditions de travail devenaient difficiles à encadrer. Désormais, l’intégration au système fiscal officiel devrait permettre d’établir des seuils plus cohérents, notamment en ce qui concerne les salaires planchers et les modalités de paiement.

Une question d’équilibre économique

Sur le terrain, plusieurs arbitres soulignent que la rentabilité de leur engagement dépend fortement du volume de matchs. Les déplacements, souvent nombreux, ne sont réellement compensés que lorsqu’ils peuvent enchaîner plusieurs rencontres ou participer à des tournois.

Dans ce contexte, la standardisation des revenus pourrait contribuer à stabiliser l’offre de main-d’œuvre. Le manque d’arbitres demeure un enjeu dans plusieurs régions, en partie parce que les conditions actuelles ne permettent pas toujours de rentabiliser le temps investi, surtout pour les nouveaux officiels.

Mettre fin aux zones grises

Au-delà de la question financière, la réforme pourrait aussi réduire certaines tensions observées dans le milieu. En encadrant mieux les pratiques de rémunération et en officialisant les revenus, elle limite les zones grises qui pouvaient, dans certains cas, ouvrir la porte à des dynamiques problématiques.

Sans être généralisées, certaines situations ont mis en lumière des déséquilibres dans l’attribution des matchs et la gestion des ressources humaines, contribuant à fragiliser la relève et à miner la confiance entre les différentes parties prenantes.

« L’objectif, c’est que tout le monde puisse évoluer dans un environnement sain et sécuritaire », rappelle Stéphane Bérubé, évoquant également l’importance de rétablir un lien de confiance durable au sein de l’écosystème.

Un pas vers la stabilité

En imposant un cadre fiscal clair et uniforme, la nouvelle mesure pourrait donc agir comme levier de stabilisation. En réduisant les disparités salariales et en clarifiant les règles du jeu, elle offre un terrain plus équitable pour les arbitres, tout en facilitant la gestion pour les associations.

Si certains ajustements seront nécessaires au cours de la transition, plusieurs acteurs du milieu y voient déjà une occasion de repartir sur des bases plus solides avec, en toile de fond, un objectif commun : assurer la pérennité et la qualité du hockey mineur et amateur.

Félix Côté

Journaliste passionné, je m’intéresse aux enjeux qui façonnent notre région et à celles et ceux qui la font avancer. Sensible aux réalités humaines derrière chaque... Lire la suite

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