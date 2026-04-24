Un candidat à l’élection partielle de Pointe-Lebel 

Par Karianne Nepton-Philippe 12:06 PM - 24 avril 2026
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Stéphane D'Amours souhaite siéger au sein du conseil municipal de Pointe-Lebel.  Photo courtoisie

Stéphane D’Amours est le premier à déposer sa candidature pour l’élection partielle du district 6 à Pointe-Lebel.

Lebelois depuis 2019, le candidat partage sa « volonté de travailler en collaboration avec les élus et les partenaires du milieu ». 

« Après plusieurs années en développement régional et en accompagnement des entreprises, je souhaite maintenant m’impliquer concrètement au niveau municipal et contribuer aux enjeux locaux », écrit-il par courriel. 

Les personnes intéressées à siéger au conseil municipal de Pointe-Lebel dans le district Moreau peuvent soumettre leur candidature au plus tard le 1er mai à 16 h 30. 

S’il y a plus d’un candidat, l’élection partielle se tiendra le 31 mai. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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