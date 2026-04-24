Un candidat à l’élection partielle de Pointe-Lebel 

Stéphane D’Amours est le premier à déposer sa candidature pour l’élection partielle du district 6 à Pointe-Lebel.

Lebelois depuis 2019, le candidat partage sa « volonté de travailler en collaboration avec les élus et les partenaires du milieu ».

« Après plusieurs années en développement régional et en accompagnement des entreprises, je souhaite maintenant m’impliquer concrètement au niveau municipal et contribuer aux enjeux locaux », écrit-il par courriel.

Les personnes intéressées à siéger au conseil municipal de Pointe-Lebel dans le district Moreau peuvent soumettre leur candidature au plus tard le 1er mai à 16 h 30.

S’il y a plus d’un candidat, l’élection partielle se tiendra le 31 mai.