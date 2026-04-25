L’Ouvre-Boîte culturel : une enchère solidaire pour une salle comble

Par Anne-Sophie Paquet-T. 5:30 PM - 25 avril 2026
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Angine de poitrine se produira à guichets fermés le 2 mai à la salle de l’Alternative de Baie-Comeau, suscitant un engouement rarement observé par l’Ouvre-Boîte culturel. Photo Facebook

La dernière paire de billets pour le spectacle du groupe Angine de poitrine, présenté le 2 mai à la salle de l’Alternative de Baie-Comeau, a trouvé preneur. L’initiative, transformée en encan au profit d’un organisme communautaire de la Manicouagan, a permis d’amasser 1 510 $.

C’est PL Bégin qui a remporté l’enchère en proposant la plus haute promesse de don, versée à La Vallée des Roseaux. L’annonce a été confirmée par le président du conseil d’administration de l’Ouvre-Boîte culturel, Tommy Brûlé, quelques minutes après la clôture.

« Ça s’est joué de justesse. La course a été serrée jusqu’à la toute dernière minute », souligne-t-il, évoquant un dénouement digne d’un photofinish à midi pile, moment fixé pour la fin de l’encan.

Inspirée d’initiatives similaires observées ailleurs au Québec, notamment à Alma et à Québec, l’idée consistait à mettre en jeu une paire de billets en échange d’une promesse de don à un organisme local. Les participants pouvaient ainsi choisir la cause à soutenir, plusieurs organisations ayant été mentionnées au fil des mises.

« Il y a eu des propositions pour la fondation de l’hôpital, le centre de prévention du suicide, le comptoir alimentaire, la maison des familles », énumère M. Brûlé, précisant que le choix final revenait à la personne gagnante.

Le montant total promis a été versé rapidement après l’annonce. « Le don est déjà fait », confirme-t-il, indiquant avoir reçu la preuve de contribution dans les minutes suivant la confirmation.

Un engouement inédit

Au-delà de la levée de fonds, l’initiative témoigne de l’intérêt marqué entourant la venue du groupe. Le spectacle affiche complet, un phénomène que l’organisation dit rarement avoir observé avec une telle intensité.

« C’est la première fois qu’on voit cet engouement-là en 15 ans », note Tommy Brûlé, mentionnant les nombreuses demandes reçues pour agrandir ou déplacer l’événement. Des options qui n’ont toutefois pas été retenues afin de respecter l’entente conclue avec les artistes.

Si l’expérience pouvait être répétée, l’organisme demeure prudent. « Je ne sais pas si un prochain spectacle générera le même intérêt », admet-il.

D’ici là, l’initiative aura permis d’allier culture et solidarité, dans un contexte où la demande pour les billets dépassait largement l’offre.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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