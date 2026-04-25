Un théâtre déjanté s’invite à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 25 avril 2026
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Extrait de la pièce Les consolantes, mise en scène par Marie-Hélène Beaudry en 2023. Photo courtoisie

La Boîte à Chapeaux revient sur scène avec une 14e production audacieuse et absurde, présentée à capacité limitée dès le 29 avril à l’Alternative.

La Boîte à Chapeaux de l’Ouvre-Boîte culturel propose une nouvelle incursion dans l’univers du théâtre de l’absurde avec Madame, Monsieur et les autres !, un collage de textes courts qui promet de faire rire et réfléchir.

Le spectacle sera présenté les 29 et 30 avril ainsi que le 1er mai à 20 h, à l’Alternative de Baie-Comeau.

Inspirée d’un humour décalé qui n’est pas sans rappeler l’esprit de l’émission culte Le cœur a ses raisons, la production rassemble des œuvres de deux figures marquantes du genre, les auteurs français Roland Dubillard et Jean Tardieu.

Près d’une dizaine de tableaux s’y succèdent, mettant en scène « des personnages déjantés, loufoques ou délicieusement déroutants, plongés dans des situations aussi improbables qu’hilarantes », est-il dévoilé.

Le spectacle mise sur une succession rapide de scènes où jeux de langage, quiproquos et dialogues décalés s’enchaînent dans un rythme soutenu, offrant une expérience théâtrale éclatée et accessible.

Sur scène, huit comédiens donnent vie à cet univers singulier. Catherine Basque, Marie-Luce Pelletier-Legros et Jessika Tremblay en sont à leur première participation à la Boîte à Chapeaux.

Elles partagent la scène avec Mélissa Dufour, Mathieu Bourque et Mary-Maude Fournier, déjà vus dans la production précédente. Simon Ste-Marie et Marie-Hélène Beaudry complètent la distribution, eux qui avaient notamment joué ensemble dans Nyotaimori en 2022.

La mise en scène, assurée par Marie-Hélène Beaudry, mise sur la sobriété afin de mettre en valeur le texte et le jeu. « L’accent est mis sur le rythme, la musicalité des textes et la richesse des interprétations, laissant toute la place à l’absurde et à la poésie des mots », précise l’organisation.

Les billets sont en vente en ligne et à la porte les soirs de représentation. Avec une capacité limitée à 50 places par soir, l’achat à l’avance est recommandé.

« Une occasion de rire, de s’étonner et de célébrer le plaisir du théâtre en toute simplicité », conclut l’équipe de production.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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